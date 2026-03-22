Alerta para beneficiarios de SNAP en Wisconsin: lo que debes saber sobre las nuevas restricciones de compra

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El panorama del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) está experimentando una transformación significativa en varios puntos de Estados Unidos (EEUU).

Bajo la premisa de fomentar una alimentación más saludable y reducir errores administrativos que conllevan multas federales, estados como Wisconsin lideran una tendencia legislativa que busca prohibir el uso de beneficios para adquirir productos considerados "comida chatarra".

El caso de Wisconsin: un modelo que gana fuerza

El Senado de Wisconsin ha dado luz verde a una iniciativa ambiciosa que afectaría directamente a unos 700.000 beneficiarios en el estado.

El proyecto, aprobado con un respaldo bipartidista (25 votos a favor y 8 en contra), establece que productos como chocolates, gomitas, caramelos y bebidas con alto contenido de azúcar ya no podrían ser pagados con la tarjeta EBT.

Más allá de la dieta de los ciudadanos, la medida es un movimiento estratégico financiero.

El plan contempla una inversión de 69 millones de dólares y la creación de 70 nuevos puestos en el sistema de salud estatal.

El objetivo principal es modernizar la gestión del programa para evitar las sanciones que el Gobierno Federal impone a los estados con altos índices de error en la asignación de pagos.

Un movimiento nacional en expansión

Wisconsin no está solo en esta cruzada, actualmente, al menos 22 estados han solicitado o ya cuentan con algún tipo de aprobación federal para implementar normativas similares.

Este endurecimiento de las reglas responde a directrices federales que penalizan la ineficiencia administrativa y buscan alinear el gasto público con estándares de salud pública más estrictos.

El dilema político: ¿Salud o libertad de elección?

Aunque el proyecto cuenta con apoyo en las cámaras, figuras como el gobernador Tony Evers han mostrado reservas.

Si bien Evers valora los recursos destinados a evitar multas millonarias, ha cuestionado públicamente la prohibición de alimentos específicos, argumentando que limita la autonomía de las familias para decidir sobre su consumo diario.

No obstante, la presión por evitar el impacto fiscal de las sanciones federales ha inclinado la balanza hacia el compromiso legislativo.

¿Qué sigue para los beneficiarios?

Para que estas prohibiciones entren en vigor, el estado debe obtener una exención oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Es importante recordar que, aunque los estados administran el programa y pueden proponer reglas propias, el financiamiento y las normativas base siguen siendo de carácter federal.

Lo que debes saber hoy

Si eres beneficiario de SNAP o conoces a alguien que lo sea, ten en cuenta estos puntos clave:

Estado actual: por el momento, las restricciones en Wisconsin y otros estados similares están en fase de aprobación administrativa o pendientes del visto bueno del USDA. No han entrado en vigor de forma inmediata en las cajas de los supermercados.

por el momento, las restricciones en Wisconsin y otros estados similares están en fase de aprobación administrativa o pendientes del visto bueno del USDA. No han entrado en vigor de forma inmediata en las cajas de los supermercados. Productos en la mira: la lista suele incluir refrescos carbonatados, dulces procesados y snacks con bajo valor nutricional.

la lista suele incluir refrescos carbonatados, dulces procesados y snacks con bajo valor nutricional. Alimentos protegidos: frutas, verduras, carnes, lácteos, panes y cereales siguen siendo el núcleo del programa y no corren riesgo de ser restringidos.

frutas, verduras, carnes, lácteos, panes y cereales siguen siendo el núcleo del programa y no corren riesgo de ser restringidos. Recomendación: mantén actualizada tu información con la agencia local de servicios sociales para evitar interrupciones por errores administrativos, que es el punto que los estados están intentando corregir con estas nuevas leyes.

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