Permisos de construcción en Miami el mismo día: Requisitos para remodelar sin esperas

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La ciudad de Miami ha dado un paso firme hacia la modernización administrativa con la consolidación del programa “Mismo día, sin demoras” (Same Day, No Delay).

Esta iniciativa, que ya se encuentra en plena operatividad este marzo de 2026, busca erradicar las históricas listas de espera que frenaban proyectos residenciales y comerciales, permitiendo que propietarios y contratistas salgan con su permiso aprobado en una sola visita.

El programa fue lanzado por la administración de la alcaldesa Eileen Higgins (y el Departamento de Edificación de Miami) no como una promoción, sino como una reforma operativa. Su objetivo es cambiar permanentemente el modelo de atención al ciudadano.

¿En qué consiste el programa?

A diferencia del sistema tradicional, donde la revisión de planos podía extenderse por semanas, este modelo centraliza la atención en el Miami Riverside Center.

El objetivo es que proyectos de baja complejidad reciban el visto bueno técnico de forma inmediata, siempre que la documentación esté completa y cumpla con el Código de Edificación de Florida.

Trámites que califican para la aprobación inmediata

El programa está diseñado para obras menores que, aunque sencillas, son esenciales para la mejora de la propiedad y la economía local:

Reparaciones de techado (Reroofing): vital ante la temporada de huracanes.

vital ante la temporada de huracanes. Cercas y vallas: instalación y reemplazo.

instalación y reemplazo. Entradas de autos (Driveways): reparaciones o pavimentación.

reparaciones o pavimentación. Remodelaciones interiores: cambios en cocinas y baños que no afecten la estructura principal.

cambios en cocinas y baños que no afecten la estructura principal. Puertas y ventanas de impacto: crucial para la protección contra tormentas.

Cómo acceder al servicio: requisitos clave

Para que el trámite sea exitoso en un solo día, el solicitante debe acudir personalmente al Miami Riverside Center (444 SW 2nd Ave) de lunes a viernes.

Preferiblemente en el horario matutino, de 07:30 am a 12:00 pm, que es cuando se procesan estas solicitudes de vía rápida.

Es fundamental contar con:

Planos digitales y físicos: firmados y sellados por un profesional si la obra lo requiere. Contrato de propiedad o autorización del dueño. Licencia de contratista vigente (en caso de que no sea el propietario quien realice la obra).

Seguridad sin compromisos

A pesar de la rapidez, el Departamento de Resiliencia y Edificación de Miami enfatiza que no se han relajado los estándares de seguridad.

La eficiencia se logra mediante la asignación de inspectores y revisores de planos exclusivamente dedicados a este flujo de trabajo, asegurando que cada tornillo y material cumpla con las normativas de resistencia exigidas en el sur de Florida.

Para la comunidad hispana en Miami, este programa representa una oportunidad de formalizar sus mejoras habitacionales o comerciales sin el temor a que la burocracia paralice su inversión por meses.

Consejo: Si planea realizar un trámite bajo este programa, lo ideal es verificar el portal Miami.gov el mismo día por la mañana para asegurarse de que no haya cierres imprevistos en la oficina física o actualizaciones en la lista de "proyectos elegibles".

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