¿Ciudadanía en riesgo? El plan de Trump para revocar miles de naturalizaciones este 2026

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El Departamento de Justicia (DOJ), bajo una directiva directa de la administración de Donald Trump, ha puesto en marcha una ofensiva legal sin precedentes para identificar y revocar la ciudadanía a miles de naturalizados.

Lo que antes era un recurso reservado para casos extremos (como criminales de guerra), hoy se ha convertido en una prioridad de cumplimiento civil que busca procesar cientos de casos mensualmente.

El plan de "Desnaturalización": ¿En qué consiste?

La administración ha instruido a las oficinas de USCIS y al Departamento de Justicia para que revisen expedientes de ciudadanos naturalizados en busca de irregularidades.

Meta de revisión: se ha reportado que el objetivo es identificar al menos 200 casos mensuales por distrito para su revisión.

se ha reportado que el objetivo es identificar al menos por distrito para su revisión. Procedimiento: a diferencia de un juicio penal, este es un proceso civil en tribunales federales. El gobierno debe demostrar con "evidencia clara y convincente" que la ciudadanía se obtuvo de manera ilegal o mediante el ocultamiento de información relevante.

Consecuencia final: una vez revocada la ciudadanía, la persona pierde todas sus protecciones legales, recupera su estatus de extranjero y queda sujeta a un proceso de deportación inmediata.

¿Quiénes están en la mira? (motivos de revocación)

El enfoque principal no es solo castigar delitos nuevos, sino castigar la mentira u omisión en el pasado. Los factores que están desencadenando estas demandas incluyen:

Ocultamiento de antecedentes: no haber declarado arrestos o condenas (aunque fueran menores o en el extranjero) en el formulario N-400. Fraude en beneficios sociales: haber mentido para obtener Medicaid, Medicare o cupones de alimentos (SNAP) antes o durante el proceso de naturalización. Seguridad Nacional: vínculos con organizaciones terroristas, pandillas o crímenes de guerra. Narcotráfico y delitos violentos: cualquier historial de delitos graves que hubiera hecho al solicitante "inelegible" por falta de buen carácter moral en su momento.

El camino a la ciudadanía: requisitos y costos actuales

A pesar de la ofensiva, miles siguen aplicando para naturalizarse. Si este es tu plan para 2026, estos son los datos actualizados del Formulario N-400:

Costo: $710 si aplicas en línea; $760 si lo haces en papel.

si aplicas en línea; si lo haces en papel. Tiempo de espera: Actualmente oscila entre 6 y 9 meses .

Requisitos clave: Ser titular de la Green Card por al menos 5 años (3 años si es por matrimonio). Demostrar "buen carácter moral" (el punto donde el DOJ está enfocando las revisiones). Aprobar los exámenes de inglés y educación cívica.



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