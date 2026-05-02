Pánico en los aeropuertos por posible cierre de Spirit Airlines: esto pasará con tus boletos

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El futuro de Spirit Airlines pende de un hilo este fin de semana mientras el gobierno del presidente Donald Trump evalúa una "propuesta final" de rescate federal para evitar el cierre de la aerolínea de bajo costo.

Pese a que la compañía asegura operar con normalidad, fuentes cercanas a las negociaciones advierten que la falta de un acuerdo inmediato podría forzar el cese de operaciones tan pronto como este sábado 2 de mayo.

Impacto

Es importante destacar que el mandatario ha expresado dudas sobre el uso de fondos públicos en una empresa que ya atraviesa su segunda quiebra en menos de dos años, especialmente ante la presión de los altos costos del combustible derivados del conflicto en Irán.

Ante la inminencia de un posible colapso, gigantes del sector como American Airlines y United Airlines ya activaron protocolos de emergencia para absorber el flujo de pasajeros afectados según detalla NBC News.

Emergencia

American Airlines implementó de inmediato topes tarifarios en sus rutas compartidas con Spirit para evitar cobros excesivos a los viajeros varados, mientras que United y Frontier se preparan para brindar apoyo logístico tanto a clientes como a empleados.

Resulta importante que los usuarios con vuelos programados monitoreen sus estados de reserva, dado que la administración federal busca un pacto que proteja los empleos sin comprometer excesivamente el capital de los contribuyentes en este complejo escenario financiero.

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