Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este sábado 2 de mayo

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Este sábado 2 de mayo de 2026, diversas organizaciones han coordinado puntos de suministro de alimentos para atender a las comunidades del centro del estado.

Los operativos, que inician a partir de las 9:00 a. m., se distribuirán entre Sebring, Tampa, St. Petersburg y Plant City, bajo el patrocinio de entidades como United Way y grupos comunitarios locales. Se recomienda a los asistentes presentarse con antelación, ya que las entregas se realizan hasta agotar la existencia de los productos.

Distribución en Sebring (Condado de Highlands)

La actividad se realizará de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en la Primera Iglesia Metodista Unida de Sebring, bajo el patrocinio de United Way. La dirección exacta es 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. Este punto específico requiere registro previo para poder recibir el beneficio.

Ruta en vehículo: Si conduce desde el norte o sur por la US-27 , gire hacia el este en Hammock Rd o Main St para conectar con S Pine St . Es obligatorio llevar la maleta del carro desocupada para facilitar la carga.

Si conduce desde el norte o sur por la , gire hacia el este en para conectar con . Es obligatorio llevar la para facilitar la carga. Ruta en bus: Se puede acceder mediante las líneas locales que transitan por el centro de Sebring, con paradas situadas en las inmediaciones de Pine Street. El tramo a pie desde las paradas de Pine St es corto, pero se debe portar un carrito con ruedas o maleta para el traslado de los insumos.

Entrega de frutas y verduras en Tampa (Condado de Hillsborough)

De 9:30 a. m. a 11:00 a. m. se llevará a cabo una despensa exclusiva de productos frescos (verduras y frutas) en la Escuela Primaria Woodson, organizada por Men of Vision. La dirección es 8715 N 22nd St, Tampa, FL 33604.

Ruta en vehículo: El operativo es de tipo autoservicio , ubicado en la rampa para autobuses escolares en la calle Yukon . Al manejar por la N 22nd St, gire en E Yukon St para ingresar a la fila. Mantenga su maleta desocupada .

El operativo es de tipo , ubicado en la rampa para autobuses escolares en la . Al manejar por la N 22nd St, gire en E Yukon St para ingresar a la fila. Mantenga su . Ruta en bus: Utilice la Ruta 5 del sistema HART, que recorre la 22nd St. Las paradas cercanas a Yukon St dejan a los usuarios a pocos metros del acceso. Es indispensable llevar un carrito con ruedas para cargar los vegetales.

Operativo en St. Petersburg (Condado de Pinellas)

La organización Positive Impact realizará su jornada de 9:30 a. m. a 11:00 a. m.. El punto de encuentro es 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711.

Ruta en vehículo: Desde la I-275, tome la salida de la 22nd Ave S y diríjase hacia el norte hasta la 18th Ave S. El acceso vehicular requiere presentarse con la maleta vacía para la logística de carga rápida.

Desde la I-275, tome la salida de la 22nd Ave S y diríjase hacia el norte hasta la 18th Ave S. El acceso vehicular requiere presentarse con la para la logística de carga rápida. Ruta en bus: Se puede llegar mediante la Ruta 22 de PSTA. El trecho por caminar desde la parada más cercana es de aproximadamente 5 minutos. Se recomienda el uso de maletas con ruedas para evitar esfuerzos físicos excesivos.

Suministro en Plant City (Condado de Hillsborough)

La organización Generations Renewed atenderá en la Escuela Glover desde las 9:30 a. m. hasta las 11:30 a. m.. La dirección exacta para el GPS es 5104 Horton Rd, Plant City, FL 33566.

Ruta en vehículo: Si maneja desde la SR-60 , gire hacia el norte en Horton Rd ; si viene por la US-92 , tome la dirección sur hacia Horton Rd . Es necesario tener la maleta del vehículo desocupada .

Si maneja desde la , gire hacia el norte en ; si viene por la , tome la dirección sur hacia . Es necesario tener la . Ruta en bus: El acceso por transporte público en esta zona es limitado, por lo que se sugiere verificar trasbordos con el sistema HART hacia las rutas rurales de Plant City. El tramo a pie puede ser extenso; lleve una maleta o carrito para transportar los enseres.

Recomendaciones generales de asistencia

Para todas las jornadas, se sugiere llegar al menos entre 30 y 45 minutos antes de la hora de apertura. Debido a las condiciones climáticas de Florida, es pertinente llevar hidratación y protección solar si la espera se realiza fuera del vehículo. En los puntos de autoservicio, no se permite el descenso de los pasajeros durante la carga de los suministros.

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