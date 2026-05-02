Reactivan multas en Miami-Dade por rebasar buses escolares: ¿Cuándo entran en vigor y cuáles son los cambios?

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Tras un año de suspensión por fallos técnicos y administrativos, el Condado de Miami-Dade, Florida, pone en marcha nuevamente su ambicioso programa de detección de infracciones en zonas escolares.

A partir de este lunes 4 de mayo de 2026, la tecnología de inteligencia artificial volverá a vigilar que los conductores respeten la señal de "STOP" de los autobuses, buscando reducir las alarmantes cifras de imprudencia vial.

El regreso de la vigilancia: ¿Qué cambió?

En abril de 2025, la Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ordenó la pausa del programa tras detectar "errores inaceptables", como citaciones enviadas a conductores que sí habían cumplido la ley o montos de multas incorrectos.

Para este relanzamiento, las autoridades aseguran un proceso blindado:

Revisión humana e independiente: a diferencia del sistema anterior, cada posible infracción detectada por las cámaras de BusPatrol será evaluada de forma independiente.

Solo los videos que cumplan estrictamente con los criterios de la Oficina del Sheriff se convertirán en citaciones.

Derecho a apelación: se ha establecido un sistema formal donde los conductores podrán solicitar una audiencia para disputar cualquier multa que consideren injusta.

se ha establecido un sistema formal donde los conductores podrán solicitar una audiencia para disputar cualquier multa que consideren injusta. Periodo de gracia: los conductores tendrán un margen de adaptación de 14 días (contados desde el 4 de mayo) en los que solo recibirán avisos de advertencia antes de que comiencen las multas monetarias.

Tecnología de precisión contra la imprudencia

Cerca de 900 autobuses del distrito ya cuentan con un despliegue tecnológico de última generación: cinco cámaras exteriores y cuatro interiores.

El sistema, impulsado por Inteligencia Artificial, es capaz de monitorear hasta ocho carriles de tráfico simultáneamente y captar con nitidez las placas de los vehículos que ignoran las luces intermitentes y el brazo de parada.

¿Cuándo es obligatorio detenerse?

Para la comunidad hispana y residentes en general, entender la ley de Florida es vital para evitar un golpe al bolsillo:

Calles de dos sentidos: todos los vehículos en ambas direcciones deben detenerse. Autovías con carril central de giro: también es obligatorio que ambos sentidos se detengan. Carreteras con división física (muro o zona de césped de al menos 5 pies): solo los vehículos que circulan en el mismo sentido que el autobús deben detenerse. Los que vienen en sentido contrario pueden continuar, pero con extrema precaución.

Cifras que preocupan

La reactivación no es solo recaudatoria, sino de seguridad pública.

Según datos estatales, en Florida se registran en promedio más de 8.000 infracciones diarias relacionadas con buses escolares.

A nivel nacional, se estima que 40 millones de conductores rebasan ilegalmente estos vehículos al año, poniendo en riesgo la vida de los niños al subir o bajar de la unidad.

Canales de atención: Si usted recibe una notificación o tiene dudas sobre el programa, el condado ha habilitado la línea directa: 1-877-504-7080.

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