Semana de México en Chicago 2026: de la osa Xonita y eventos gratis a cenas Michelin

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad del viento se tiñe de verde, blanco y rojo. El Consulado General de México en Chicago, Illinois, dio inicio a la Semana de México 2026, una celebración que se extiende del 1 al 10 de mayo y que promete llevar lo mejor de la cultura, la gastronomía y el arte azteca a distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Desde talleres gratuitos para los más pequeños hasta exclusivas catas de tequila, aquí te presentamos la hoja de ruta para que no te pierdas nada.

Mexico Fest en Navy Pier (Activo hasta el 3 de mayo)

El corazón de la fiesta se instala en el icónico Navy Pier, durante tres días, los asistentes podrán disfrutar del Mercadito de Artesanías, con piezas traídas directamente desde el Estado de México, Baja California y Oaxaca, además de apoyar a emprendedoras locales.

Viernes 1 de mayo: inauguración oficial (4:00 p.m.) seguida de Ballet Folklórico y el Mariachi EDC.

inauguración oficial (4:00 p.m.) seguida de Ballet Folklórico y el Mariachi EDC. Sábado 2 de mayo: un día familiar con talleres culturales y presentaciones de danza desde el mediodía hasta las 6:00 p.m.

un día familiar con talleres culturales y presentaciones de danza desde el mediodía hasta las 6:00 p.m. Domingo 3 de mayo: cierre del festival con música en vivo de Rosalba Valdez y Grupo Rimel.

Atractivos monumentales: Xonita y los Alebrijes

Dos grandes sorpresas visuales estarán disponibles durante los 10 días de celebración:

Xonita en Chicago: la osa de peluche más grande del mundo (récord Guinness) realizará paradas en diversos puntos del área metropolitana. ¡Prepara tu cámara! Alebrijes Gigantes: la Plaza de las Américas, en el centro de la ciudad, exhibirá coloridas figuras monumentales creadas por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Ruta gastronómica y eventos especiales

Más de 20 restaurantes participan este año ofreciendo platillos especiales.

Lugares emblemáticos como 5 Rabanitos, Peke’s Pozole en Pilsen, y Zócalo Bar & Grill forman parte de este recorrido culinario.

Citas imperdibles para el paladar:

7 de mayo: cena de gala en el restaurante Tzuco , donde el Chef Carlos Gaytán (estrella Michelin) unirá fuerzas con el Chef Pablo Salas. (Evento con costo).

9 de mayo: cata de Vinos de Baja California en la Vinoteca. Una oportunidad perfecta para descubrir el potencial vitivinícola de la región.

Arte, libros y diálogo

"Yo sueño aquí": una exposición de Fabiola Rivera en el Ayuntamiento de Chicago (4 al 6 de mayo) que reinterpreta el arte mesoamericano desde una óptica actual.

una exposición de Fabiola Rivera en el Ayuntamiento de Chicago (4 al 6 de mayo) que reinterpreta el arte mesoamericano desde una óptica actual. Feria del libro: el 7 de mayo en el Instituto Cervantes , Francisco Alejandro Navarro Ruiz presentará su obra "Ritual de Pájaros".

el 7 de mayo en el , Francisco Alejandro Navarro Ruiz presentará su obra "Ritual de Pájaros". México Forum: un espacio de análisis sobre la actualidad del país que se llevará a cabo en la Universidad de Chicago el 8 de mayo (Requiere registro previo).

Información de interés

Transporte público: se recomienda utilizar las líneas de la CTA para llegar a Navy Pier (Líneas de buses 29, 65, 66 y 124) y a la Plaza de las Américas, ya que el tráfico en el centro será pesado debido a los eventos.

se recomienda utilizar las líneas de la CTA para llegar a Navy Pier (Líneas de buses 29, 65, 66 y 124) y a la Plaza de las Américas, ya que el tráfico en el centro será pesado debido a los eventos. Costos: la mayoría de los eventos en Navy Pier y las exposiciones en el Ayuntamiento son gratuitos.

Sin embargo, las cenas en Tzuco, Bar Sol y las catas en el restaurante Momento requieren reservación y pago previo.

Clima: para este fin de semana del 2 y 3 de mayo en Chicago, se esperan temperaturas frescas. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las actividades al aire libre cerca del lago.

para este fin de semana del 2 y 3 de mayo en Chicago, se esperan temperaturas frescas. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las actividades al aire libre cerca del lago. Seguridad: todos los eventos son para todas las edades y cuentan con ambiente familiar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube