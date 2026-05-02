El temor a regresar a tu país te puede jugar en contra: el nuevo motivo de EEUU para denegar visas

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Las autoridades estadounidenses han implementado un nuevo protocolo de interrogatorio para quienes gestionan visas de no inmigrante, tales como las de turismo, estudios o trabajo temporal.

Según una directiva enviada a las embajadas y consulados de todo el mundo, los solicitantes deberán afirmar explícitamente que no tienen miedo de ser perseguidos en sus países para poder continuar con el trámite. Esta medida forma parte de una serie de ajustes en la política migratoria que busca limitar el número de personas que acceden al territorio con la intención de solicitar asilo tras su ingreso.

Interrogatorio obligatorio en la entrevista consular

Bajo la nueva normativa, los oficiales consulares tienen la instrucción de realizar dos preguntas específicas durante la entrevista: si el individuo ha sido víctima de daños o maltrato en su país y si tiene temor a sufrir represalias al regresar. El cable diplomático revisado por las autoridades indica que los solicitantes deben responder verbalmente con un "no" a ambas interrogantes. En caso de que la respuesta sea afirmativa o se admita alguna forma de persecución, la emisión del documento será impedida.

Prevención de solicitudes de asilo en frontera

El objetivo declarado de esta directriz es evitar que los ciudadanos extranjeros utilicen las visas de no inmigrante como un medio para llegar a suelo estadounidense y, una vez allí, solicitar protección internacional. El gobierno federal argumenta que estas medidas son necesarias para prevenir lo que consideran un abuso del sistema de inmigración y una tergiversación del propósito real del viaje. Para optar al asilo conforme a la ley estadounidense, una persona debe encontrarse físicamente en Estados Unidos y demostrar que huye de persecución por motivos políticos, raciales o religiosos.

Contexto de seguridad y controles migratorios

Esta disposición se suma a otras acciones recientes del Departamento de Estado, como la suspensión temporal del procesamiento de visados de inmigrante para 75 países y el aumento de controles para estudiantes. Actualmente, se han pausado diversas decisiones migratorias para garantizar el cumplimiento de nuevas directrices de verificación de seguridad. El Departamento de Estado ha defendido estas herramientas como parte de la "primera línea de defensa" para la seguridad nacional, asegurando que se emplean todos los recursos legales para determinar si un solicitante califica para entrar al país.

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