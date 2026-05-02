Tribunal de EEUU prohíbe envío de píldoras abortivas por correo: dónde es posible obtenerlas

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Una resolución de un panel del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, ha modificado las condiciones de acceso a la interrupción del embarazo mediante el uso de fármacos para el aborto.

La medida establece que las recetas de mifepristona ya no podrán ser enviadas a través del servicio postal, restableciendo el requisito de que los pacientes obtengan el medicamento de forma presencial en una clínica. Este fallo impacta directamente en uno de los procedimientos más utilizados en el país, especialmente tras la anulación de las protecciones federales previas en 2022.

Fundamentos de la restricción judicial

El tribunal justificó su decisión señalando que la distribución por correo de este método de aborto afectaba la capacidad de ciertos estados para aplicar sus propias normativas restrictivas. Según el texto del fallo, facilitar el acceso a la píldora mediante acciones de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) socavaba políticas locales, como las de Louisiana, que consideran al no nacido como una persona jurídica desde la concepción. La corte determinó que el sistema de envío postal anulaba las prohibiciones estatales sobre los procedimientos médicos de este tipo.

Impacto en la provisión del servicio

El envío de recetas por correo se había consolidado como un canal fundamental para la realización de procedimientos de aborto médico desde que la Corte Suprema derogó el caso Roe v. Wade. Esta modalidad permitía la provisión del servicio incluso en jurisdicciones donde rigen prohibiciones estrictas sobre la práctica. Con la entrada en vigor de esta exigencia presencial, las clínicas vuelven a ser los únicos puntos legales de distribución, lo que limita la operatividad de las recetas remotas y el acceso domiciliario al fármaco.

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