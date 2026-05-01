EEUU permite registrar bebés con apellidos distintos a los padres: estos son los requisitos

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Las normativas estatales en Estados Unidos transforman el registro civil al permitir que los padres elijan apellidos para sus recién nacidos que no necesariamente coinciden con los de los progenitores.

Esta flexibilidad administrativa busca adaptar la identidad legal de los menores a las diversas realidades y configuraciones familiares contemporáneas, siempre bajo la estricta supervisión de los códigos locales.

Importante

Es importante que las familias interesadas verifiquen los requisitos específicos de su jurisdicción, ya que el proceso demanda completar formularios oficiales.

También deben presentar identificaciones vigentes y, en ocasiones, obtener el consentimiento explícito de todas las partes involucradas para evitar conflictos jurídicos futuros según detalla El Cronista.

Cambios

Aunque el sistema tradicional prioriza el uso de los apellidos paternos o maternos, las autoridades estadounidenses validan estas alternativas siempre que se respeten las pautas de validez legal de cada estado.

Los organismos competentes supervisan que la elección del nombre no genere inconsistencias documentales, garantizando así un certificado de nacimiento plenamente reconocido por el sistema federal.

Dado que el alcance de estas medidas varía significativamente entre una región y otra, la consulta previa con el registro civil local resulta importante para asegurar una inscripción exitosa y evitar demoras en la emisión de los documentos oficiales del infante.

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