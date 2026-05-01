Nueva York bajo alerta: el fin de los cupones EHV amenaza a miles de familias

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La estabilidad económica de miles de hogares neoyorquinos pende de un hilo este año. La inflación en el mercado inmobiliario devora los presupuestos destinados a la asistencia social directa.

Esta situación coloca a los neoyorquinos en riesgo de perder su vivienda ante la falta de garantías financieras. Las autoridades locales manifiestan una preocupación creciente por el futuro de los inquilinos más frágiles.

El programa de Vales de Vivienda de Emergencia (EHV) servía como el último escudo contra la indigencia. Sin embargo, este mecanismo de protección estatal sufre un recorte temporal drástico e inesperado.

¿Por qué los neoyorquinos estan en riesgo de perder su vivienda?

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) confirma que los fondos federales EHV terminarán en 2026. Esta fecha representa un adelanto de cuatro años respecto al cronograma de ejecución original previsto.

El aumento desmedido en los costos de los alquileres aceleró el consumo total del presupuesto asignado. Actualmente, 5.200 personas en la ciudad y 70.000 a nivel nacional pierden este beneficio vital.

Los beneficiarios del subsidio solo aportan el 30% de sus ingresos personales para cubrir su renta mensual. El programa cubre el resto del monto, pero la falta de liquidez federal detendrá estos pagos pronto.

¿Qué medidas deben tomar los neoyorquinos?

NYCHA urge a todos los titulares de vales EHV a completar su solicitud de vivienda pública urgentemente. El plazo límite para realizar este trámite administrativo vence formalmente el próximo 1 de mayo.

La agencia gubernamental promete una evaluación escalonada de los casos a partir de esta misma primavera. No obstante, la lista de espera actual supera ya las 150.000 personas en busca de un techo.

El panorama habitacional se agrava por la saturación extrema del sistema y la escasez de ofertas económicas. Los planes de rezonificación y conversión de oficinas aún no ofrecen resultados inmediatos para los afectados.

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