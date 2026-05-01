Dónde celebrar el Cinco de Mayo en Nueva York 2026: guía de actividades, fiestas de cuadra y terrazas

La ciudad de Nueva York es uno de los escenarios más vibrantes para la herencia mexicana, este 2026 las celebraciones del Cinco de Mayo se apoderan de las calles empedradas de Manhattan y las azoteas de Brooklyn, ofreciendo una oportunidad única para que la comunidad residente e inmigrante se reúna en torno a la música, la gastronomía y el orgullo cultural.
Más allá de los brindis, esta fecha conmemora la histórica Batalla de Puebla de 1862, un símbolo de resiliencia que resuena profundamente para la comunidad mexicana.
Si buscas celebrar con dignidad, alegría y cuidando el bolsillo, aquí tienes los puntos clave de la ciudad con entrada gratuita.
Puntos de encuentro para celebrar el Cinco de Mayo Manhattan y Brooklyn
1. Stone Street Street Fest (Distrito Financiero)
Este histórico tramo peatonal se convierte en la fiesta de cuadra (block party) más grande de la ciudad.
- La cita principal: sábado 2 de mayo, desde las 11:00 a.m. (Habrá un evento secundario el martes 5 de mayo).
- Lo mejor: mariachis en vivo, artistas callejeros y bares al aire libre en una de las calles más antiguas de Nueva York.
- Ubicación: Stone St. (entre 85 Broad St. y Hanover Square).
2. Fiesta en la Terraza: Time Out Market (Dumbo, Brooklyn)
Para quienes buscan una experiencia con las mejores vistas del skyline de Manhattan.
- Cuándo: martes 5 de mayo, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Lo mejor: música en vivo y promociones en margaritas en una de las azoteas más populares de Brooklyn.
- Costo: entrada libre (consumo independiente).
- Ubicación: 55 Water St, Brooklyn (Time Out Market Rooftop).
3. Shot de bienvenida en Tara Rose (Murray Hill)
Un favorito local que destaca por su hospitalidad con la comunidad hispana.
- Cuándo: martes 5 de mayo, desde el mediodía hasta las 2:00 a.m.
- Lo mejor: reciben a todos los asistentes mayores de 21 años con un shot de tequila de cortesía al llegar.
- Ubicación: 384 3rd Ave, Manhattan.
4. Festival cultural en St. Mark’s Place (East Village) [Evento Adicional]
Aunque más informal, esta zona suele llenarse de vendedores ambulantes de artesanías y elotes callejeros, ideal para quienes prefieren caminar y absorber el ambiente.
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