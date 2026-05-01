Alerta climática: nieve y lluvia en el Noreste de EEUU este fin de semana, lo que debes saber

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El inicio de mayo no traerá la primavera esperada para millones de residentes en el noreste de Estados Unidos (EEUU).

Un sistema de baja presión, fortalecido sobre el Atlántico, ha comenzado a impactar la región este viernes 1 de mayo, trayendo consigo un marcado descenso de temperaturas y una mezcla de precipitaciones que pondrá a prueba la infraestructura regional.

Pronóstico detallado: del viernes 1 al lunes 4 de mayo

De acuerdo con los datos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el centro de predicción de la NOAA, este es el panorama para los próximos días:

Viernes 1 de mayo (Tarde/noche): las lluvias iniciales se transformarán en una mezcla de lluvia y nieve durante la noche.

Se espera una temperatura mínima de 3°C (37°F) con ráfagas de viento del oeste de hasta 15 mph.

Sábado 2 de mayo: el día se mantendrá mayormente nublado con una máxima de apenas 9°C (48°F).

Existe un 25% de probabilidad de nieve ligera durante el día, con temperaturas que caerán bajo cero (-1°C / 30°F) durante la madrugada del domingo.

Domingo 3 de mayo: continuará la nubosidad persistente. Aunque las probabilidades de precipitación bajan al 10%, el viento del noroeste aumentará a 12 mph , manteniendo la sensación térmica muy baja.

continuará la nubosidad persistente. Aunque las probabilidades de precipitación bajan al 10%, el viento del noroeste aumentará a , manteniendo la sensación térmica muy baja. Lunes 4 de mayo: Un cambio drástico se vislumbra para el inicio de la semana laboral.

Las temperaturas subirán significativamente hasta alcanzar los 20°C (68°F), aunque se esperan lluvias y posibles tormentas eléctricas hacia la noche.

El impacto en el corredor I-95 y la sequía

Este sistema es un alivio agridulce, por un lado, ciudades como Boston y Portland enfrentan un déficit hídrico de más de 75 milímetros.

Sin embargo, el NWS advierte que la intensidad de la lluvia, hasta 1.5 pulgadas por hora en algunas zonas, podría generar inundaciones urbanas repentinas en áreas con drenaje deficiente, especialmente en Nueva York y Massachusetts.

Guía de servicio: protéjase y prepare su hogar

Riesgo Recomendación Clave Inundaciones Evite sótanos en zonas bajas y nunca cruce calles inundadas con su vehículo. Frío Tardío Proteja las plantas que ya hayan brotado; las heladas del sábado noche pueden ser fatales para jardines. Viento Asegure objetos sueltos en patios o balcones (botes de basura, muebles de exterior).

Nota para conductores: las carreteras de Nueva Inglaterra, especialmente hacia el norte (New Hampshire y Maine), podrían presentar condiciones resbaladizas por la nieve y el aguanieve entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Información que debe tener en cuenta

Estado de la sequía: a pesar de estas lluvias, el Monitor de Sequía de EEUU indica que el 62.78% de los estados contiguos aún enfrentan condiciones de sequía.

Este evento ayuda, pero no termina con la emergencia hídrica en el Atlántico Medio.

Riesgo de incendios: curiosamente, mientras el Noreste se moja, el Sureste (Georgia y las Carolinas) está en alerta máxima por incendios forestales debido a la sequedad extrema.

Si viaja hacia el sur este fin de semana, extreme precauciones con fogatas o colillas.

Consejo de salud: el cambio brusco de temperatura del domingo al lunes (de 9°C a 20°C) suele aumentar las crisis de alergias y afecciones respiratorias. Manténgase hidratado.

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