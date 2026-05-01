Guardería gratis en Nueva York: así puedes conseguir un cupo en el nuevo programa

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La alcaldía de Nueva York ha dado inicio al proceso de registro para su nuevo programa piloto de guardería gratuita, denominado “The Little Apple”. Esta medida, impulsada por la administración de la alcaldesa Zohra Mandani, busca reducir la carga financiera que representa el cuidado de menores para los trabajadores de la ciudad.

El proyecto se desarrollará en una instalación diseñada para ofrecer servicios durante todo el año, ajustándose a las jornadas laborales del personal municipal.

Ubicación y características del centro

El servicio se prestará en una sede de 371 metros cuadrados situada en la planta baja de la Torre Norte del Edificio Municipal David N. Dinkins. La construcción de este espacio cuenta con una inversión de 10 millones de dólares y se espera que las obras concluyan en el otoño de 2026.

El centro tendrá una capacidad limitada para 40 niños y operará de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00.

Procedimiento de postulación y plazos

Los empleados interesados deben completar su solicitud a través del portal web oficial del programa antes del 15 de mayo de 2026. El proceso requiere:

Realizar una sola solicitud por núcleo familiar, aunque se puede inscribir a más de un hijo.

Verificar la recepción del correo electrónico de confirmación una vez enviado el formulario.

Estar atentos a las notificaciones de selección que se enviarán durante el mes de junio.

Dado que el cupo es restringido, la asignación de plazas se efectuará mediante un sorteo aleatorio. Quienes no obtengan un lugar en la selección inicial pasarán a integrar una lista de espera.

Requisitos de elegibilidad

Para optar a una plaza en la guardería, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios obligatorios:

Mantener un contrato como empleado municipal a tiempo completo o pertenecer al DCAS con sede de labores en 1 Centre Street.

Ejercer la paternidad o tutoría legal de niños que tengan al menos 6 semanas de vida al 1 de septiembre de 2026.

Asegurar que el menor no exceda los 3 años de edad al 31 de diciembre de 2026.

Comprometerse a formar parte de las evaluaciones periódicas diseñadas para medir el desempeño del programa piloto.

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