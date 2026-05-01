Hasta 150 mil personas en Illinois quedarían fuera del programa SNAP: verifica hoy si tu hogar está entre los afectados

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A partir de este 1ero de mayo de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) aplicará una suspensión masiva de beneficios para aquellos participantes que no acrediten una actividad ocupacional mínima.

Bajo las directrices de la administración federal actual, se estima que hasta 150 mil personas podrían perder esta ayuda alimentaria si no registran al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado.

Esta medida forma parte de una reforma integral firmada en julio de 2025 que busca endurecer los criterios de elegibilidad para los adultos en edad laboral en todo el territorio estadounidense.

Requisitos de actividad y franja de edad

La nueva regulación establece que los adultos de entre 18 y 64 años son los sujetos principales de esta obligación. Para conservar sus cupones, los beneficiarios deben demostrar mensualmente:

Jornada laboral: Al menos 80 horas de empleo remunerado.

Capacitación: Programas de formación profesional certificados.

Servicio comunitario: Labores de voluntariado debidamente registradas.

En caso de incumplimiento sin una exención previa, el acceso a los beneficios del SNAP se limitará a un máximo de tres meses dentro de un periodo de tres años.

Poblaciones exentas y cambios en protecciones

La ley contempla excepciones específicas para ciertos grupos, aunque ha reducido el margen de algunas protecciones previas. Quedan exentos de cumplir las 80 horas:

Pa dres con hijos menores de 14 años (el límite anterior era 18 años).

Personas en estado de gestación.

Individuos con incapacidad física o mental certificada para laborar.

Personas con ingresos brutos mensuales superiores a 935 dólares.

Es notable que grupos vulnerables como personas sin hogar, veteranos y jóvenes que egresan del sistema de crianza (foster care) ya no gozan de exenciones automáticas bajo esta nueva normativa.

Modificaciones técnicas adicionales de la ley

La "One Big Beautiful Bill Act" introduce otros cambios administrativos que entrarán en vigor progresivamente:

Reducción de reembolso: A partir del año fiscal 2027, el aporte federal para los costos operativos estatales bajará del 50% al 25%.

Deducciones de vivienda: Ya no se permite incluir el costo de internet dentro de los gastos de vivienda para calcular los beneficios.

Ajustes por inflación: Las reevaluaciones del Plan de Alimentos Económico no podrán incrementar su costo real, limitándose únicamente a ajustes anuales basados en la inflación de precios.

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