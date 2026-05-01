Cinco de Mayo en Dallas-Fort Worth 2026: eventos gratis y fiestas imperdibles en el Metroplex

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La tradición del 5 de mayo en el Norte de Texas no se detiene, se transforma, aunque la ausencia del emblemático desfile de Oak Cliff este año ha cambiado el panorama, la comunidad hispana del Metroplex ha respondido convirtiendo sus rincones en un escenario de orgullo.

Este 2026, la conmemoración de la Batalla de Puebla trasciende fronteras para apoderarse de plazas, viñedos y mercados desde Arlington hasta Waxahachie.

Aclaratoria: contrario a la creencia popular en EEUU, no se celebra la independencia de México (que es el 16 de septiembre). Se conmemora la victoria del ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, sobre las tropas francesas en 1862. Fue una victoria épica porque el ejército mexicano era mucho más pequeño y estaba peor equipado.

Para la comunidad mexicana, esta fecha es más que una fiesta: es un recordatorio de resiliencia y unión.

Ya sea que busques el sabor de un taco callejero, el zapateado de un grupo folklórico o una tarde de convivencia, toma nota de esta lista, con los eventos clave para que no te quedes fuera de la celebración más vibrante del año.

Identidad México-Americana: hoy en día, más que una fiesta cívica mexicana, es una celebración de la identidad méxico-americana, donde la música, la comida y el idioma se vuelven los protagonistas en ciudades como Dallas y Fort Worth.

Eventos para disfrutar desde este sábado 2 de mayo en el Norte de Texas

1. Fiesta de Salsa en Texas Live! (Arlington)

Vístase de verde, blanco y rojo para disfrutar de la música y el movimiento en uno de los centros de entretenimiento más grandes del área.

Detalles: 1 de mayo a las 9 p.m. en Sports & Social Arlington, 1650 E. Randol Mill Road, Suite 120, Arlington.

1 de mayo a las 9 p.m. en Sports & Social Arlington, 1650 E. Randol Mill Road, Suite 120, Arlington. Atractivo: Clases de salsa impartidas por Eddie y Marisela; música de DeeJay Mexa.

Clases de salsa impartidas por Eddie y Marisela; música de DeeJay Mexa. Costo: Entrada gratuita. texas-live.com

2. Cinco de Mayo Celebration en Toyota Music Factory (Irving)

Una opción masiva en la plaza principal, ideal para quienes buscan variedad en un solo lugar.

Detalles: 2 de mayo de 12 a 10 p.m. en 316 W. Las Colinas Blvd., Irving.

2 de mayo de 12 a 10 p.m. en 316 W. Las Colinas Blvd., Irving. Atractivo: Mariachis y DJs todo el día, comercio local, margaritas y comida festiva.

Mariachis y DJs todo el día, comercio local, margaritas y comida festiva. Costo: Entrada gratuita. prekindle.com

3. Waxahachie Cinco de Mayo Festival

El corazón de Waxahachie se transforma en un mercado tradicional lleno de color.

Detalles: 2 de mayo, de 11 a.m. a 11 p.m., en el centro de Waxahachie (Downtown).

2 de mayo, de 11 a.m. a 11 p.m., en el centro de Waxahachie (Downtown). Atractivo: Mercado de artesanías, exhibición de autos, danza folklórica y auténtica comida mexicana.

Mercado de artesanías, exhibición de autos, danza folklórica y auténtica comida mexicana. Costo: Gratuito y abierto al público. waxahachiecvb.com

Clima: el pronóstico para este fin de semana en el Norte de Texas es caluroso. Si asiste a eventos al aire libre como Traders Village o Waxahachie, use protector solar y manténgase hidratado.

4. Dallas Margarita Festival

Un evento enfocado en la coctelería donde los asistentes deciden quién es el mejor de la ciudad.

Detalles: 2 de mayo, de 12 a 6 p.m., en The Village Dallas, 5605 Village Glen Drive, Dallas.

2 de mayo, de 12 a 6 p.m., en The Village Dallas, 5605 Village Glen Drive, Dallas. Costo: Entradas desde $25.27 hasta $49.21 dólares (incluye 10 margaritas). eventbrite.com

5. Cata de Tacos y Tempranillo

Para una experiencia más sofisticada y gastronómica en la zona de Grapevine.

Detalles: 2 de mayo, de 6:30 a 8:30 p.m. en Messina Hof Grapevine Winery, 201 S. Main St., Grapevine.

2 de mayo, de 6:30 a 8:30 p.m. en Messina Hof Grapevine Winery, 201 S. Main St., Grapevine. Atractivo: Experiencia guiada de maridaje de cuatro tacos locales con vino Messina Hof.

Experiencia guiada de maridaje de cuatro tacos locales con vino Messina Hof. Costo: $50 dólares. grapevinetexasusa.com

6. Celebración de Dallas Farmers Market

Un fin de semana dedicado a la cultura mexicana en uno de los puntos más icónicos de Dallas.

Detalles: 2 y 3 de mayo, de 9 a.m. a 5 p.m., en 920 S. Harwood St., Dallas.

2 y 3 de mayo, de 9 a.m. a 5 p.m., en 920 S. Harwood St., Dallas. Atractivo: Paseos en toro mecánico, presentaciones de danza Ollimpaxqui y música en vivo en The Shed.

Paseos en toro mecánico, presentaciones de danza Ollimpaxqui y música en vivo en The Shed. Costo: Entrada gratuita. dallasfarmersmarket.org

Transporte: dado que el estacionamiento en el centro de Dallas puede ser costoso (especialmente cerca de The Statler y Farmers Market), se sugiere el uso del DART (tren ligero) para ahorrar tiempo y dinero.

7. Cinco de Mayo en Artisan Circle (Fort Worth)

La calle Crockett se convierte en un festival al aire libre con un enfoque gastronómico muy fuerte.

Detalles: 3 de mayo, de 11 a.m. a 5 p.m., en Crockett Street, Fort Worth.

3 de mayo, de 11 a.m. a 5 p.m., en Crockett Street, Fort Worth. Atractivo: Bufé libre de La Cabrona ($35), mariachi en vivo y Ballet Folklórico.

Bufé libre de La Cabrona ($35), mariachi en vivo y Ballet Folklórico. Costo: Entrada y estacionamiento gratuitos. artisancirclefw.com

8. Celebración 2026 en Traders Village (Grand Prairie)

La famosa "pulga" ofrece su tradicional fiesta masiva con grandes exponentes musicales.

Detalles: 3 de mayo en 2602 Mayfield Road, Grand Prairie.

3 de mayo en 2602 Mayfield Road, Grand Prairie. Atractivo: Presentaciones en vivo de Sol de la Kumbia y Javier Aguilar y su Mariachi Pura Sangre.

Presentaciones en vivo de Sol de la Kumbia y Javier Aguilar y su Mariachi Pura Sangre. Costo: Entrada gratuita; estacionamiento $6 dólares. tradersvillage.com

9. Cinco de Mayo Fiesta en The Statler (Dallas)

Un cierre vibrante el propio día de la efeméride en un hotel histórico.

Detalles: 5 de mayo en el Hotel Statler, 1914 Commerce St., Dallas.

5 de mayo en el Hotel Statler, 1914 Commerce St., Dallas. Atractivo: Recorrido por tres bares (Waterproof, The Scout, Bourbon & Banter) con margaritas de especialidad.

Recorrido por tres bares (Waterproof, The Scout, Bourbon & Banter) con margaritas de especialidad. Costo: Entrada gratuita; bebidas se venden por separado. thestatlerdallas.com

Atención: para los eventos en The Statler, Texas Live! y Margarita Festival, es indispensable portar una identificación oficial (21+) para el consumo de alcohol.

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