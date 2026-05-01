Cadena de supermercados y farmacias lanza descuentos desde 40% hasta el 03 de mayo: cuentan con Cashea

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En el marco del Día del Trabajador, la reconocida cadena de supermercados y farmacias, Makro - Redvital, ha lanzado sus denominadas ofertas 4x4, a partir de este 30 de abril hasta el 03 de mayo.

El periodista Nelin Escalante detalló que los descuentos van desde 40% hasta 80% en productos seleccionados. La promoción estará vigente en todas las 40 sucursales de Makro - Redvital del país, que estarán trabajando desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Los descuentos aplican a alimentos, medicamentos, equipos de salud, electrodomésticos, lencería, entre otros. Entre los precios, destacan la carne con un costo de entre $8 a $10. El pollo entero a $3.39 el kilo.

En total son más de 10 mil productos que están en descuentos. La cadena Makro - RedVital cuenta con Cashea con compras desde $5.

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