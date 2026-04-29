¡Cashea se adelanta al Día de las Madres! Detalles del beneficio que cambia la forma de pagos

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Bajo el lema "Mamá, tu primer impulso", la plataforma de financiamiento del "lleve ahora y pague después" Cashea lanzó una promoción que cambia las formas de pago.

Este nuevo beneficio está dirigido a los usuarios que han escalado en el sistema de niveles de la aplicación.

Detalles del beneficio que cambia la forma de pagos con Cashea

Para celebrar el Día de las Madres, Cashea anunció la activación de cupones para pagar en solo dos cuotas en la red de comercios de "La Cotidiana".

A través de sus plataformas, Cashea explicó quienes pueden acceder a esta función.

En tal sentido, indicó que para obtenerlo, debes cumplir con requisitos de los niveles 3, 4, 5 y 6.

De acuerdo con la metodología de Cashea, si eres Nivel 6, el cupón te cuesta apenas 50 puntos, mientras que un usuario de Nivel 3 deberá invertir 150 puntos para obtener el mismo beneficio.

Estos cupones tienen una fecha de vencimiento marcada para el 10 de mayo de 2026.

¿Dónde puedo comprar con mi Línea Cotidiana?

Al abrir la app, verás la opción de comprar con tu Línea Principal, o tu línea Cotidiana.

Desliza el botón a ‘Cotidiana’ y verás el monto de tu línea cotidiana.

Luego si tienes la ubicación prendida en tu dispositivo, te saldrán los nombres de las tiendas disponibles, en donde podrás filtrar o buscar por farmacia o automercado.

En caso que no, habrá un botón que dice ‘Ver tiendas cotidianas’ y una vez que lo pulses, verás el mismo listado de tiendas.

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