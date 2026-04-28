Cashea llega a las escuelas: padres podrán pagar a cuotas en instituciones privadas

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Recientemente, la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep), informó a toda la comunidad de Nueva Esparta la nueva modalidad de pagos.

De acuerdo con lo anunciado, los colegios privados permitirán cancelar las mensualidades escolares a través de la aplicación Cashea.

Dicha medida tiene como intención facilitar a los padres el cumplimiento de sus compromisos económicos y evitar retrasos en los pagos, reportó Diario La Faena.

¿Qué se conoce sobre los pagos con Cashea?

Bárbara Hernández, directora de finanzas de la asociación en el estado, explicó que algunas instituciones ya usan este sistema con éxito. El objetivo principal es brindar apoyo a las familias para que puedan organizar mejor su presupuesto y mantener al día las cuotas de estudio de sus hijos sin tantas complicaciones financieras.

Estabilidad en los precios

La directiva resaltó que la mayoría de los colegios que forman parte de Andiep hicieron un esfuerzo por no aumentar el costo de las mensualidades durante todo el año escolar.

Esta decisión busca dar tranquilidad a los representantes, permitiendo que el monto a pagar se mantenga fijo y no afecte de golpe la economía del hogar.

Estrategias para el pago

Para ayudar a quienes tienen dificultades económicas, las instituciones están aplicando diferentes planes y convenios. La llegada de Cashea a más planteles es una de las herramientas principales, ya que tiene una respuesta muy positiva en los lugares donde funciona.

La Asociación también explicó que, más allá de reducir los índices de falta de pago, la meta de los colegios es establecer acuerdos directos con las familias que atraviesan situaciones complicadas. A través de estos convenios de pago y el uso de nuevas plataformas, se intenta que ningún estudiante se vea afectado.

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