Aumento de salario mínimo en Texas: conoce el sector que pagará hasta $22.24 por hora

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El sector de la construcción en Texas, uno de los pilares económicos más fuertes de Estados Unidos, se enfrenta a un panorama salarial complicado este mayo de 2026.

Con el crecimiento de las ciudades y el aumento de la demanda de infraestructura, surge una pregunta recurrente: ¿cuánto deberían ganar, por ley, los trabajadores de la construcción en el estado de la estrella solitaria?

El salario base: Texas se mantiene fiel al estándar federal

A diferencia de estados como California o Nueva York, que han implementado aumentos automáticos relacionados con la inflación, Texas sigue manteniendo su salario mínimo general en $7.25 por hora para mayo de 2026.

Según la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) y el sitio oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL), el estado no ha aprobado leyes que superen el mínimo federal desde 2009.

Esto significa que, para proyectos privados más pequeños o contratistas independientes que no están sujetos a regulaciones específicas, la base legal sigue siendo la misma.

Sueldos en proyectos públicos: El impacto del "Salario Prevaleciente"

Si trabajas en la construcción de carreteras, escuelas o edificios gubernamentales, la situación es bastante diferente.

Para mayo de 2026, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha publicado sus tablas de salarios prevalecientes, que aseguran pagos mucho más altos.

De acuerdo con el documento "Wage Rates 2026" de TxDOT, los salarios mínimos para obras estatales se clasifican según la profesión:

Clasificación de Trabajador Salario Mínimo Estimado (Mayo 2026) Electricista $23.70 - $31.46 por hora Operador de Excavadora $20.99 - $22.24 por hora Acabador de Concreto $18.72 - $20.92 por hora Trabajador General (Laborer) $14.88 - $18.10 por hora

Estas cifras varían según el condado y la zona de control de la obra, pero aseguran que ningún obrero en proyectos de infraestructura pública gane el mínimo de $7.25.

Salarios en Austin y Houston

A pesar de que el estado prohíbe a las ciudades establecer un salario mínimo para el sector privado, lugares como Austin han decidido implementar un "salario digno" que oscila entre $15.00 y $20.00 por hora para sus empleados y contratistas municipales.

Por otro lado, la Ciudad de Houston actualizó en febrero de 2026 su escala salarial para la construcción de edificios, donde un carpintero puede ganar hasta $43.00 por hora, incluyendo beneficios, según el documento oficial 00821-5 de la Oficina de Oportunidades de Negocio.

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