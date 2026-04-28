Así puedes pagar tus trámites del INTT en línea: pasos y requisitos necesarios

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre modernizó sus plataformas digitales para permitir que los ciudadanos gestionen sus trámites desde la comodidad de su hogar.

Este sistema busca reducir las colas en las oficinas físicas y agilizar la obtención de documentos legales para vehículos y conductores.

A través de su portal web, la institución ofrece una interfaz sencilla donde se pueden cancelar diversos servicios como la renovación de licencias, el traspaso de vehículos y el pago de multas.

Pasos para ingresar al sistema

Lo primero que debe hacer el usuario es acceder a la página oficial del ente y entrar a la sección de planilla única de trámites. Una vez allí, es necesario ingresar con el correo electrónico y la contraseña previamente registrados.

En caso de no tener una cuenta, el sistema permite crear un perfil nuevo completando los datos personales básicos y verificando la identidad a través de un código enviado al celular o correo.

Selección del trámite y forma de pago

Tras iniciar sesión, el sistema muestra una lista de opciones disponibles según la necesidad del conductor. Al elegir el servicio deseado, el portal generará automáticamente el monto a pagar expresado en la moneda correspondiente.

El usuario puede visualizar el detalle de su solicitud y confirmar que la información sea correcta antes de proceder al cierre de la transacción.

Entidades bancarias y confirmación

Para finalizar la operación, el portal ofrece la opción de pagar mediante la banca en línea de las instituciones financieras autorizadas. El ciudadano solo debe elegir su banco, ingresar sus credenciales financieras y autorizar el descuento del monto indicado.

Una vez procesado el pago, el sistema emitirá un comprobante digital y notificará al usuario sobre el estatus de su documento, el cual suele llegar directamente al correo electrónico registrado para su posterior impresión.

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