Anuncios de Cashea para el Día de las Madres: incluye bajadas de inicial

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Se acerca una de las fechas más importantes para la familia venezolana, el Día de las Madres, el cual se celebra el segundo domingo de mayo.

Además de compartir, es costumbre que aumenten las ventas en comercios a nivel nacional; así como en línea.

La app de compras más usada en Venezuela, Cashea, ya realizó el anuncio sobre los beneficios que ofrecerá a sus clientes para esa fecha tan especial.

¿Qué ofrecerá Cashea para el Día de las Madres?

Bajada de inicial para los niveles 4,5, y 6: desde un 35% Modo más cuotas activado para compras a partir de 200 dólares Además puedes conbinar la baja inicial con el modo más cuotas si estás en los niveles 4,5 y 6

Entre los comercios que ya lanzaron publicidad con Cashea se encuentra la tienda de celulares y equipos electronicos, Soy Techno.

Ellos están ofreciendo multiplicar tu saldo disponible por 4, más el modo más cuotas.

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