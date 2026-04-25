La mejor ciudad de EEUU para pasar la vejez: conozca cuál y por qué

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El área metropolitana de Washington DC consolida su liderazgo en el sector del cuidado al adulto mayor al posicionarse como la cuarta ciudad con mayor número de residencias de alta calidad en Estados Unidos.

Según el prestigioso ranking 2026 de U.S. News & World Report, un total de 50 comunidades en la región del DMV obtuvieron la distinción de "Mejores viviendas para personas mayores", superando a la mayoría de las metrópolis del país y quedando solo por debajo de gigantes como Nueva York, Chicago y Boston.

Este reconocimiento surge tras una evaluación masiva que incluyó a más de 3,000 centros y recogió la opinión de medio millón de residentes y familiares, marcando un hito en la medición de satisfacción dentro de estas instituciones.

Cambio generacional

La alta valoración de estas instalaciones responde a un cambio generacional importante, impulsado por los integrantes de la generación baby boomer que cumplen 80 años este 2026 según detalla El Tiempo Latino.

A diferencia de las residencias tradicionales, estos nuevos centros destacan por combinar servicios de salud de primer nivel con amenidades de lujo, programas culturales y opciones gastronómicas variadas.

En el área de DC, sobresalen especialmente las Comunidades de Retiro de Cuidado Continuo (CCRC), las cuales permiten que el residente acceda a niveles de atención más complejos, como enfermería especializada, sin la necesidad de abandonar el complejo habitacional si su salud se deteriora.

¿Por qué DC es la mejor ciudad?

Grandes proveedores con fuerte presencia local, como Brightview Senior Living y Sunrise Senior Living, dominan el listado gracias a su enfoque en la hospitalidad y el cuidado personalizado.

Para las familias que buscan opciones en Maryland, Virginia o el DC, este informe funciona como una guía objetiva para filtrar centros por código postal y tipo de cuidado, ya sea independiente o asistido.

Dado el aumento en la demanda de espacios que promuevan un envejecimiento activo, contar con 50 sedes certificadas en el DMV garantiza una oferta diversa para quienes exigen calidad de vida y seguridad médica en un mismo entorno.

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