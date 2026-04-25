Famosa billetera digital ahora permite a venezolanos recibir remesas de 180 países: sepa más

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En un paso crucial para la inclusión financiera de la comunidad migrante, la plataforma digital Nequi anunció que los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia ya pueden recibir remesas directamente en su aplicación.

La medida busca derribar las barreras de las casas de cambio tradicionales y facilitar el sustento de miles de hogares.

Conexión con 180 países

El nuevo servicio permite que más de 724.000 usuarios venezolanos con cuenta activa en Nequi reciban fondos desde prácticamente cualquier rincón del mundo.

La red abarca más de 180 países, lo que facilita que familiares en Estados Unidos, España, Chile o Perú envíen recursos de forma inmediata a quienes se encuentran en territorio colombiano.

La gran ventaja competitiva de esta actualización es que la recepción del dinero es 100% digital, rápida y no genera cobros por recepción.

Es por ello que esto garantiza que el destinatario reciba el monto completo enviado, optimizando el presupuesto familiar en un contexto económico donde cada centavo cuenta.

Requisitos para el usuario

Para disfrutar de este beneficio, el ciudadano venezolano en Colombia debe cumplir con:

Tener una cuenta Nequi activa.

Haber realizado el registro con documentos válidos como el PPT (Permiso por Protección Temporal) o la cédula de extranjería.

El remitente debe utilizar las remesadoras aliadas a la plataforma para efectuar el envío.

4. Inclusión y seguridad

El saldo se refleja en la "billetera" del celular y puede ser usado para pagar servicios, realizar compras o ser transferido según la necesidad del usuario.

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