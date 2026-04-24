Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este sábado 25 de abril

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Los operativos de asistencia nutricional se realizarán este sábado 25 de abril en diversos puntos de la Florida, bajo la coordinación de varias organizaciones civiles. Se contemplan tres puntos de atención en la región central del estado, destinados a familias que requieren apoyo con suministros básicos. Los operativos se ejecutarán en horarios de mañana y se recomienda a los interesados planificar su traslado con anticipación, considerando las exigencias logísticas para el transporte de las cajas o bolsas de víveres que se entregarán en cada sitio.

Operativo en Bradenton (Condado de Manatee)

Hora: 7:30 a.m. a 9:00 a.m.

7:30 a.m. a 9:00 a.m. Patrocinante: MLK Ministries (Anfitrión: Iglesia de Cristo).

MLK Ministries (Anfitrión: Iglesia de Cristo). Dirección GPS: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Si transita por la US-41 N, tome la salida hacia MLK Ave E y continúe hasta la intersección marcada. Es obligatorio llevar la maleta del carro desocupada para recibir la carga sin contratiempos.

Si transita por la US-41 N, tome la salida hacia MLK Ave E y continúe hasta la intersección marcada. Es obligatorio para recibir la carga sin contratiempos. En autobús: Utilice las rutas del sistema MCAT que conectan con el área de Bradenton. Deberá bajar en la parada de la 1st St E y caminar aproximadamente cuatro cuadras hacia el este. Es necesario llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente para el traslado de los enceres.

Operativo en St. Petersburg (Condado de Pinellas)

Hora: 9:30 a.m. a 11:00 a.m.

9:30 a.m. a 11:00 a.m. Patrocinante: Positive Impact.

Positive Impact. Dirección GPS: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Acceda por la I-275 S hacia la salida de 22nd Ave S, luego gire en dirección sur hasta llegar a la altura de la calle 22. Asegúrese de tener la maleta del vehículo libre antes de llegar a la fila de espera.

Acceda por la I-275 S hacia la salida de 22nd Ave S, luego gire en dirección sur hasta llegar a la altura de la calle 22. Asegúrese de tener la antes de llegar a la fila de espera. En autobús: Tome la ruta 7 de PSTA hasta la intersección de la 22nd Ave S con la 22nd St S. Deberá realizar un breve tramo a pie de dos cuadras. Se recomienda portar un carrito de carga debido a la distancia de las paradas.

Operativo en Plant City (Condado de Hillsborough)

Hora: 9:30 a.m. a 11:30 a.m.

9:30 a.m. a 11:30 a.m. Patrocinante: Generations Renewed (Anfitrión: Centro de Alabanza y Adoración Youmans).

Generations Renewed (Anfitrión: Centro de Alabanza y Adoración Youmans). Dirección GPS: 3816 US-92, Plant City, FL 33566.

Indicaciones de ruta:

En vehículo: Circule por la US-92 (E Baker St) hacia el este de Plant City. El centro de adoración se encuentra claramente señalizado a pie de carretera. La maleta del auto debe estar desocupada al momento de recibir la asistencia.

Circule por la US-92 (E Baker St) hacia el este de Plant City. El centro de adoración se encuentra claramente señalizado a pie de carretera. La al momento de recibir la asistencia. En autobús: Utilice el servicio de transporte regional que cubre la US-92. Al descender en el punto más cercano, prepárese para caminar unos 300 metros por el arcén. Es indispensable contar con una maleta o carrito para asegurar los enceres de forma cómoda.

Recomendaciones generales para los asistentes

Se aconseja llegar a los puntos de entrega de alimentos con una antelación mínima de 40 minutos al inicio del operativo, puesto que la alta demanda suele agotar las existencias antes de la hora de cierre. Debido a las condiciones climáticas del día, se recomienda portar protección solar si la espera se realiza fuera del vehículo. Es fundamental que los beneficiarios cumplan con las instrucciones del personal de tráfico en los sitios para evitar bloqueos en las vías principales.

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