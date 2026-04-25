Cadena de electrodomésticos inaugura dos tiendas este 25 de abril: ofrece hasta 12 cuotas para pagar

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Una reconocida cadena de electrodomésticos inaugura dos tiendas este 25 de abril y ofrece las opciones de financiamiento de Cashea.

Damasco oficializó su desembarco en el estado Falcón durante esta mañana con sus tiendas número 51 y 52.

Financiamiento en 12 cuotas

Los clientes que visiten las tiendas en Coro y Punto Fijo podrán adquirir desde neveras y lavadoras hasta equipos tecnológicos de última generación, cancelando una inicial y el resto en un plan de hasta 12 cuotas.

La marca, que con estas inauguraciones se ubica estratégicamente en los puntos de mayor flujo comercial de la entidad en la Avenida Tirso Salaverría, Parroquia San Antonio y Avenida Bolívar, Esquina Peninsular.

"Damasco siempre te da más"

Bajo esta premisa, la cadena informó que las jornadas de apertura contarán con asesores disponibles para guiar a los usuarios en el uso de la aplicación de financiamiento y en la elección de los productos con mejores prestaciones.

La meta es consolidarse como la opción principal para los habitantes de la península y la capital falconiana que buscan calidad y facilidades crediticias.

Más allá de la oferta comercial, la llegada de esta cadena representa una fuente de empleo directo para decenas de jóvenes en Falcón.

" Desde DAMASCO estamos generando empleos directos y reactivamos el aparato productivo en Falcón en nuestra nueva sede”, afirmó el gerente de mercadeo de la corporación, Félix Guillén, según refiere una NDP.



Asimismo, destacó que “con este despliegue sin precedentes, la marca eleva su red a 52 tiendas a nivel nacional, consolidando su liderazgo absoluto en el sector retail del país”.



En este mismo orden de ideas, destacó que “la doble apertura en Falcón reafirma la capacidad logística de DAMASCO y su determinación de llevar innovación a cada rincón del territorio venezolano. Un 2026 de récords”.



Con estas aperturas, la cadena de electrodomésticos suma ocho inauguraciones de alto impacto en lo que va de año, incluyendo Cúa, Margarita, Palo Negro, Cabudare, El Tigre y Tucupita.

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