INTT operativos vehiculares: cronograma desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) realizará jornadas especiales desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo.

Según informó el ente en NDP, los operativos buscan facilitar los trámites de regularización vehicular y la atención al ciudadano.

Por lo que el despliegue contará con diversos puntos de atención estratégica en las regiones de oriente, Guayana, occidente y Los Andes.

Cronograma de atención del INTT por entidad

A continuación, se detallan las ubicaciones y fechas de atención por estado:

- Estado Sucre

• Carúpano (municipio Bermúdez): Lunes 27 de abril en el Mercado Municipal, calle Acosta.

• Cumaná (municipio Sucre): jueves 30 de abril en el Casco Histórico, sector El Mirador, parroquia Santa Inés.

- Estado Bolívar (Puerto Ordaz)

• Sector El Trébol: Martes 28 de abril en el Centro Cívico.

• Sede Universitaria: jueves 30 de abril en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, edificio Jesús Soto, calle El Tocuyo.

- Estado Lara

• Barquisimeto (municipio Iribarren): Martes 28 de abril en el Centro Empresarial Torre Bel, Av. Lara con Leones.

• Duaca (municipio Crespo): Sábado 2 de mayo en la comunidad Agua Fría, Circuito Comunal "Preservantes del Café y la Agricultura".

- Estado Táchira

• San Josecito (municipio Torbes): Jueves 30 de abril en la sede de la Alcaldía, Plaza Venezuela, Carrera 4.

• La Grita (municipio Jáuregui): Jueves 30 de abril en el Gimnasio Cubierto "Los Comuneros", Av. Bolívar.

El INTT invitó a todos los conductores a acudir a estos puntos en las fechas señaladas para gestionar sus documentos y recibir asesoría directa.

Estos operativos buscan acercar los servicios del instituto a las comunidades para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normativas vigentes.

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