Feria gratuita en Miami este domingo: ofrecerán asesoría para comprar o alquilar casa

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Este domingo 26 de abril, la ciudad de North Miami llevará a cabo una feria informativa dedicada exclusivamente al sector vivienda, con el objetivo de orientar a los ciudadanos en sus procesos de adquisición, arrendamiento y resguardo de inmuebles.

La jornada se realizará en el Griffing Community Center, donde se habilitarán espacios de consulta directa con bancos, entidades prestamistas, expertos en el área legal y personal técnico del ayuntamiento para abordar las dudas más frecuentes sobre la gestión inmobiliaria actual.

Contexto del mercado inmobiliario local

La realización de este encuentro responde a las dificultades registradas en el área metropolitana de Miami, donde la tasa de propiedad de vivienda ha experimentado un descenso continuo. Los datos actuales indican que solo el 58% de los residentes son propietarios, una caída respecto al 63% registrado anteriormente. Este fenómeno es resultado del desequilibrio entre el incremento de los costos operativos de las propiedades y los niveles de ingresos salariales, los cuales no han mantenido una progresión similar en los últimos años.

Situación de los inquilinos

El sector del alquiler también enfrenta desafíos considerables dentro de la población de Miami-Dade, donde aproximadamente el 45% de los habitantes vive en propiedades rentadas. Según registros del Censo, cerca de dos tercios de este grupo enfrenta una carga financiera significativa, destinando más del 30% de sus ingresos mensuales al pago de vivienda. En casos extremos, el 36% de estos inquilinos invierte la mitad de su sueldo solo para cubrir el costo del arriendo, una realidad que la feria busca mitigar mediante asesoría técnica sobre derechos y opciones de asistencia.

Detalles del evento

La iniciativa, promovida por la concejala de North Miami Mary Estimé-Irvin, está abierta a todo el público de manera gratuita. La jornada se desarrollará en un horario comprendido entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. en las instalaciones ubicadas en el 12220 Griffing Blvd.

os asistentes recibirán información sobre requisitos hipotecarios, normativas legales vigentes para arrendatarios y programas municipales destinados a la protección de la vivienda frente a los riesgos de desplazamiento por altos costos.

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