Popular empresa de motos a cuotas suspende los pagos por Zelle: detalles

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La empresa de arrendamiento y movilidad, Glik, informó a través de sus canales oficiales que la modalidad de pago a través de la plataforma Zelle se encuentra temporalmente fuera de servicio.

A través de un comunicado publicado en las últimas horas, precisó que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que instan a sus clientes a utilizar sus canales alternativos para evitar retrasos en sus cuotas.

Alternativas para pagos internacionales

Para quienes prefieren realizar transacciones desde cuentas en el extranjero, Glik habilitó la opción de transferencias ACH en los Estados Unidos (EEUU), una cuenta de negocios en Citizens Bank.

Por otra parte, los clientes en Venezuela cuentan con dos opciones principales a través de Banco Activo:

Cuenta Custodia: Para depósitos o transferencias en dólares dentro del sistema bancario nacional.

Cuenta en bolívares: Para quienes deseen cancelar al tipo de cambio oficial vigente.

Ante la caída de Zelle, la empresa recordó que mantiene activo su canal de pago electrónico mediante la plataforma Binance.

Glik agradeció la comprensión de sus clientes y reiteró que sus oficinas físicas en Caracas permanecen operativas para cualquier duda o trámite adicional.

Se recomienda a los usuarios verificar siempre los números de cuenta y RIF directamente en las redes oficiales de la empresa (@glik.ve) antes de realizar cualquier transferencia para evitar ser víctimas de estafas.

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