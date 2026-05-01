Rutas alternas y vías cerradas en Caracas por marchas este 1 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

Para este 1 de mayo, la ciudad de Caracas se convertirá en el epicentro de diversas marchas por el Día del Trabajador con al menos tres convocatorias principales.

Las convocatorias, que reúnen a distintos sectores sociales y sindicales, impactarán el flujo vehicular en arterias viales del centro y este de la capital.

Rutas alternas y vías cerradas en Caracas este 1 de mayo

Al respecto, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otras centrales sindicales convocan a la "Gran Marcha Nacional Unitaria".

El punto de encuentro es la Plaza Brión de Chacaíto a las 9:30 a.m., con destino a la Plaza Morelos.

Desde el sector oficial se citó a la clase trabajadora a las adyacencias del Ministerio Público en Parque Carabobo a las 11:00 a.m., bajo una consigna de reconocimiento a la labor y el compromiso con el futuro del país.

Rutas alternas

Ante ello y debido a que estas actividades ocuparán tramos de la Avenida Francisco de Miranda y sectores del centro, se recomiendan las siguientes alternativas para circular:

Para evitar Chacaíto: Se sugiere el uso de la Avenida Boyacá (Cota Mil) para desplazamientos largos entre el este y el oeste. Asimismo, la Avenida Río de Janeiro puede funcionar como desahogo hacia el municipio Sucre.

Mientras que para evitar Parque Carabobo: Se recomienda utilizar la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro o la Avenida Bolívar para bordear el casco central y evitar las restricciones en la Avenida Universidad.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube