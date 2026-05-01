¿Lloverá este 1 de mayo? Conozca el pronóstico del Inameh para las próximas horas

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Para este 1 de mayo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que durante la mañana se prevé nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional.

Igualmente, el Inameh informó que se espera la presencia de núcleos convectivos aislados con precipitaciones de intensidad variable al sur de Bolívar y Amazonas.

Asimismo, alertó sobre nubosidad estratiforme asociada a lluvias y lloviznas en partes de la Guayana Esequiba, Miranda, piedemonte andino y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico del Inameh para después del mediodía?

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que en la tarde y noche se estima desarrollo nuboso con lluvias o chubascos aislados.

De acuerdo con el pronóstico en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, los Andes y Zulia.

Mientras que el resto del país se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas despejadas.

Qué se espera en la Gran Caracas

Del mismo modo, sobre el pronóstico para la Gran Caracas, el Inameh mencionó que durante la mañana predominará nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas montañosas del estado Miranda.

Para la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa con algunas lluvias en las zonas montañosas de la entidad.

Además, reveló que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 30°C.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología explicó que estas condiciones son originadas por una vaguada monzónica con afectación al extremo más occidental del país y la zona de convergencia intertropical (ZCIT) activa al sur.

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