Sistema Patria acredita pago de un nuevo bono por más de Bs 35.000: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria acredita un nuevo bono este jueves 30 de abril por más de 35.000 bolívares en el monedero digital.

Los beneficiaros de este pago reciben la notificación a través de los canales informativos del Sistema Patria.

Sistema Patria acredita pago de un nuevo bono por más de Bs 35.000

Canales aliados de la plataforma digital revelaron el monto exacto del beneficio económico y el sector que lo cobra en la administración pública.

Este estipendio está dirigido a funcionarios de los organismos de Seguridad y Previsión en Venezuela y forma parte del ingreso mínimo integral.

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital informó la entrega del Bono Cuadrantes de Paz.

"El Sistema Patria inició el pago del Bono Cuadrantes de Paz (abril 2026) a través de la Plataforma Patria, para los funcionarios de los organismos de Seguridad y Previsión", se lee en el mensaje.

Sobre el monto específico, informó que los agentes de seguridad y previsión reciben el monto total de 36.525,00.

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.

Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.

Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube