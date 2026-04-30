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Este 30 de abril, trabajadores de la administración pública comenzaron a recibir nuevos pagos en sus cuentas nóminas.

Los beneficios, además, son extensivos para pensionados y jubilados, según el reporte oficial.

Sector de la administración pública recibe nuevos pagos: hay beneficios para pensionados y jubilados

En tal sentido, la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre informó que ya se encuentran en proceso de ejecución diversas nóminas correspondientes al personal activo, jubilado y contratado de la institución.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades regionales procesaron el desembolso de siete conceptos clave que se harán efectivos en las cuentas de los beneficiarios en las próximas horas:

Segunda quincena abril

Pensionados y jubilados

Bono vacacional

Manutención

Honorarios profesionales

Liquidaciones

Cestaticket

Se espera que la transferencia desde el Sistema Patria hacia las cuentas bancarias de los trabajadores se complete entre la tarde de este jueves y la jornada del viernes 1 de mayo.

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