¡En video! Delcy Rodríguez culmina la Gran Peregrinación por la paz en Caracas: así va la caravana

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Este jueves, 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una multitudinaria caravana en la ciudad de Caracas.

La actividad marcó el cierre de una jornada nacional denominada Gran Peregrinación, la cual recorrió diversos estados del país durante 12 días antes de su llegada a la capital.

El evento principal se concentró en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, donde una gran cantidad de personas y grupos de motorizados se reunieron para acompañar el recorrido. Durante la movilización, se hizo un llamado a la unidad nacional y se pidió el levantamiento de las medidas económicas que afectan al país.

Detalles de la jornada nacional

Esta iniciativa comenzó el pasado 19 de abril y cruzó diferentes estados como La Guaira, Carabobo y Lara, con un mensaje enfocado en la paz y la recuperación económica.

Además, la movilización contó con la presencia de distintos grupos de la sociedad, incluyendo representantes del sector salud, educación, deportes y jóvenes. También se sumaron integrantes del sector empresarial y religioso, junto a miembros de la asamblea y el poder popular, quienes marcharon junto a las autoridades locales de La Guaira y Caracas.

Cierre de la actividad y metas

Al finalizar el trayecto, los voceros destacaron que el país entra en una nueva etapa de encuentro ciudadano. El compromiso final de la jornada fue trabajar por la independencia económica y el desarrollo de la producción nacional, expresó la presidenta encargada desde su cuenta oficial de Telegram.

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