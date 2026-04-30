John Barrett explica lo que la ruta Miami-Caracas traerá para Venezuela

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El encargado de Negocios de los EEUU en Venezuela, John Barrett, celebró este jueves 30 de abril, el reinicio de las operaciones de American Airlines en el país tras siete años de interrupción.

El diplomático calificó este evento como un hito que marca el inicio de una nueva etapa en los vínculos bilaterales y el regreso de la nación al escenario económico internacional.

Barrett destacó que el vuelo inaugural representa el primero de muchos acercamientos que se fortalecerán mientras Venezuela recupera su lugar como potencia energética en la región. Según explicó, este avance cuenta con el respaldo de la administración del presidente Donald Trump.

Reactivación de la vía comercial

Para el funcionario estadounidense, la conexión entre Miami y Caracas funciona como una "arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión, reconstruir las cadenas de suministro y reforzar los lazos entre nuestra gente y países".

Durante el acto de apertura, Barrett enfatizó que el restablecimiento de estos vuelos permite que el país se abra nuevamente al comercio global.

"Estamos siendo testigos de la reconstrucción de nuestros lazos económicos, la reapertura de Venezuela al comercio global y la reconexión de nuestras personas, nuestra gente de los dos países", afirmó Barrett.

Asimismo, felicito a American Airlines por su labor al convertirse en la primera compañía de su país en recuperar este vínculo esencial para los ciudadanos.

Contexto de la apertura aérea

Por su parte, la ministra de Transporte, Jacqueline Faria, dio la bienvenida a la empresa en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Faria señaló que Venezuela se abre nuevamente al mundo para facilitar la conectividad familiar y comercial, destacando que el país es un eje estratégico para el resto del planeta.

"Queremos ofrecer lo que en Venezuela hay: Amor y conectividad con el mundo", añadió la ministra.

Cooperación y relaciones diplomáticas

El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, indicó que esta relación aérea simboliza una agenda de trabajo conjunto entre el presidente Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Blanco aseguró que se trata de una nueva historia de convivencia y cooperación que beneficia directamente a la conectividad de la región.

Finalmente, las autoridades recordaron que este primer vuelo directo desde Miami se suma al regreso de otras aerolíneas europeas y asiáticas.

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