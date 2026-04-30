Previo al 1º de mayo: Delcy Rodríguez revela nuevos detalles sobre mejoras de sueldos

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En el transcurso de la tarde de ayer, 29 de abril, se firmó un memorándum de entendimiento entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa británica BP Exploration Caribbean Limited. El acuerdo está orientado a impulsar proyectos de exploración y explotación de gas en territorio venezolano, como parte de una estrategia de cooperación energética.

Asimismo, el Gobierno venezolano reiteró su intención de destinar parte de los ingresos provenientes del comercio de petróleo a la mejora de los salarios de la clase trabajadora.

En su discurso, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó la creación de fondos soberanos como herramienta para organizar y canalizar los ingresos del crudo. Estos fondos buscan administrar los recursos de forma estructurada, con el objetivo de dirigirlos a áreas prioritarias de la economía nacional. Así fueron sus palabras:

“Quiero reiterar que hemos creado fondos soberanos para que estos ingresos sean para el bienestar de los trabajadores y tengamos un bienestar progresivo gracias al esfuerzo de todas y todos ”.

El encuentro contó con la presencia de representantes de BP y autoridades del área de hidrocarburos en Venezuela. La iniciativa contempla la instalación de operaciones en el país y el desarrollo de proyectos vinculados a la explotación de gas, especialmente en zonas con potencial energético.

El planteamiento del Gobierno combina la explotación de recursos energéticos con la redistribución de la renta petrolera hacia los trabajadores.

Dicho modelo busca fortalecer la economía interna mediante el uso planificado de los ingresos del petróleo y el gas, aunque su implementación dependerá del desempeño del sector y de la gestión de los fondos creados.

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