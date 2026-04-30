Jarrod Agen llega con delegación desde EEUU en vuelo de American Airlines este 30 de abril: sepa más

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La llegada de una delegación estadounidense a Venezuela este 30 de abril marca un nuevo avance en el restablecimiento de vínculos entre ambos países.

El viaje se da en el contexto de una estrategia orientada a fortalecer la cooperación en áreas clave como la energía y la minería, sectores considerados fundamentales para la economía venezolana.

Primer vuelo y conexión directa entre Miami y Caracas

El arribo de los funcionarios coincide con la reactivación de la ruta aérea directa entre Miami y Caracas, operada por American Airlines. Este vuelo representa un hito tras varios años de suspensión, al facilitar el intercambio comercial y diplomático. Además, simboliza un acercamiento concreto entre Washington y Caracas en medio de un proceso gradual de normalización.

La misión estadounidense está liderada por Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de EEUU, quien sostendrá reuniones con autoridades venezolanas y actores del sector productivo. El objetivo central es avanzar en acuerdos que permitan abrir nuevas oportunidades de inversión y cooperación, según informa el medio Alberto News.

Los entendimientos previstos se formalizarían mediante memorandos que buscan sentar las bases para futuros proyectos. No se espera un impacto inmediato en la producción, sino la creación de un entorno favorable para inversiones sostenidas en el tiempo, especialmente en áreas como petróleo, oro y aluminio.

Autoridades estadounidenses han señalado que la producción petrolera venezolana comienza a mostrar señales de mejora. Sin embargo, también destacan que el país enfrenta importantes retos estructurales que deben ser atendidos para garantizar un crecimiento estable. Así fueron las palabras de Alex Fitzsimmons, subsecretario interino de energía:

"Están viendo los beneficios de esto, pero somos conscientes de que se trata de un proyecto a largo plazo para reconstruir la infraestructura de la red eléctrica del país, establecer reglas claras, una industria moderna y procesos de licitación competitivos, así como toda la gobernanza que lo sustenta".

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