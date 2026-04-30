Delcy Rodriguez envía un mensaje a los migrantes venezolanos: Quiero que regresen

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En el marco de la jornada denominada “Gran Peregrinación por una Venezuela sin Sanciones y en Paz”, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, abordó este miércoles la situación de los migrantes venezolanos, a quienes extendió una invitación para retornar al país y reintegrarse a sus círculos familiares.

"Yo los he invitado y no desisto, quiero que regresen a abrazar a sus amigos, a abrazar a su familia, para que sientan de verdad lo humano divino que es poder estar entre los seres queridos, eso es una peregrinación espiritual, no es sólo material", declaró la mandataria durante un encuentro con representantes de los sectores productivos y sociales en el estado La Guaira.

Asimismo, Rodríguez explicó que la peregrinación está enfocada en la paz, unión y el cese de las sanciones económicas: "Seamos cada uno peregrinos y peregrinas por nuestra patria, por Bolívar, por nuestra historia y por el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas"

Rodríguez pide el cese total del bloqueo económico y comercial

El evento contó con la participación de voceros empresariales y comerciales del estado, quienes expusieron las dificultades que atraviesa la región debido a las restricciones económicas internacionales, por lo cual Rodríguez validó los testimonios locales sobre el impacto de estas medidas en la operatividad diaria y en el acceso a servicios fundamentales para la población.

"Hoy escuché, representante empresarial, los saludo, usted dijo algo muy serio y muy cierto, que el pueblo de La Guaira ha sufrido, ha sufrido las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Y nosotros hemos dicho, ya basta, llegó la hora, llegó el momento de que Venezuela esté libre de sanciones", agregó la presidenta en cargada.

La actividad en tierras litoralenses forma parte de una agenda nacional que busca articular esfuerzos entre el sector público y privado para promover el crecimiento económico y la estabilidad social.

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