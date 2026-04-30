¿Sabe Capriles cuánto significa en pasivos laborales un aumento salarial de $150 en Venezuela?

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El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Henrique Capriles, insistió este miércoles en la necesidad de ajustar el salario mínimo mensual y las pensiones en Venezuela a un equivalente de 150 dólares.

La propuesta surge como respuesta a la reciente promesa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien confirmó que este viernes habrá "mejoras" salariales tras cuatro años con el ingreso básico congelado en 130 bolívares.

Durante una rueda de prensa del grupo parlamentario Libertad, Capriles enfatizó la urgencia de la medida, aunque reconoció que dicho monto "no resuelve la crisis venezolana".

El dirigente basó su propuesta en las proyecciones de ingresos de la nación para el presente año, contrastándolas con el posible impacto de un ajuste insuficiente por parte del Gobierno.

En tal sentido, Capriles señaló que, según estimaciones, el país podría percibir 32.000 millones de dólares por renta petrolera este año, lo que permitiría elevar el sueldo a los 150 dólares propuestos.

Sin embargo, advirtió que un incremento menor sería contraproducente: “Si lo que viene es un ajuste de 20, 30 dólares, (eso es) una burla y lo único que va a hacer eso es generar presión social”.

La propuesta busca paliar una situación económica que Capriles describió como "muy grave, muy complicada", especialmente para los empleados del sector público que no pueden costear sus alimentos básicos, ya que según datos de organizaciones no gubernamentales citados en el encuentro, la canasta básica alimentaria para una familia de cinco miembros se estima actualmente por encima de los 600 dólares.

¿Qué significa para el Estado la propuesta de salario de Capriles?

Para el Estado venezolano, la propuesta de Henrique Capriles de elevar el salario mínimo a 150 dólares mensuales representa un desafío financiero y político en vísperas de los anuncios del 1º de mayo.

La cifra choca con la narrativa de prudencia fiscal que ha mantenido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya que mientras Capriles exige un monto alto, el Estado ha manifestado que las mejoras deben ser un "remedio" que no sea "peor que la enfermedad". Rodríguez ha esgrimido la premisa del "aumento salarial responsable".

Esto implica que el Estado teme que un aumento excesivo sin respaldo productivo dispare la inflación.

Aceptar una propuesta de este tipo obligaría al Estado a priorizar el gasto en nómina sobre otros proyectos.

Un salario de 150 dólares para millones de trabajadores y pensionados requeriría una reasignación masiva de divisas que actualmente el Estado intenta dirigir a la recuperación del sistema eléctrico y la plataforma industrial.

Expertos comentan sobre el salario

El empresario y expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, explicó que, debido a la acumulación de pasivos laborales, un aumento no se limita al pago inmediato del monto anunciado.

Pisella ilustró que un incremento de apenas 10 dólares en el sueldo mensual implica, en realidad, un costo total de 250 dólares por trabajador al año (contando utilidades, vacaciones y prestaciones acumuladas).

Al escalar estas cifras al sector público, detalló el impacto para el Estado:

Trabajadores públicos (3.500.000): Costo de 875 millones de dólares.

Pensionados (5.500.000): 666 millones de dólares adicionales.

Total: 1.541 millones de dólares anuales por solo 10 dólares de aumento.

Respecto a propuestas de 100 o 150 dólares, Pisella advirtió que el compromiso financiero podría elevarse a los 15 mil millones de dólares anuales.

“¿Me pueden decir de dónde va a salir esto?”, cuestionó, instando a una reforma de ley que permita mejoras salariales sostenibles.

Por su parte, el analista económico Tomás Socías López proyectó un panorama de mayor optimismo.

Según Socías, a partir del 1 de mayo el país entrará en una etapa de "mejores condiciones de vida", fundamentada en ajustes que aplicarían para dinamizar el consumo interno, sugiriendo a la ciudadanía reducir los niveles de preocupación.

Así le responden en redes al diputado Capriles

Las declaraciones del parlamentario generaron diversos comentarios y debates entre los usuarios de redes sociales:

Edison Liscano: “Tenemos que estar claros, por muy opositores que seamos, que poner un sueldo de 350-400$ (que la gente se lo merece) nos traería una hiperinflación y estaría haciendo más daño el remedio que la enfermedad”.

Alí Mejías: “Esperen el viernes un aumento responsable... se incrementará el salario en 30$ como fase inicial y la cesta de alimentación será de 70$ más el bono de guerra de 150$... se crearán dos fondos donde se destinará una parte para la Gran Misión Vivienda Venezuela para los trabajadores”.