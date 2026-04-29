Delcy Rodriguez habla del impacto de las sanciones sobre los salarios: Cayeron 99%

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que el salario de los trabajadores “cayó un 99 por ciento” debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos (EEUU) al país.

“Los ingresos de los trabajadores (...) cayeron un 99%. No tengo que echarle cuento a nadie, porque aquí cada venezolano, cada venezolana, ha sido víctima del bloqueo y de las sanciones y por eso hoy marchamos y oramos unidos por el cese de las sanciones”, indicó Rodríguez, durante un encuentro con distintos sectores sociales por la paz y contra las sanciones, en el estado Aragua.

En tal sentido, le reiteró su llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a los Gobierno de Europa para que retiren el bloqueo a Venezuela.

“Que no quede vigente ni una sola sanción, porque el impacto intergeneracional es en millones de niños y de adultos mayores que son nuestros sectores más vulnerables, es incontable”, enfatizó la mandataria encargada.

Como parte de la estrategia para la etapa post-sanciones, la presidenta encargada recordó que el Ejecutivo ha diseñado una estructura de manejo de recursos basada en la transparencia total.

Explicó que, con una economía liberada, el Estado operará a través de dos herramientas fundamentales:

Fondo de Protección Social: Destinado exclusivamente a nóminas (sueldos y salarios), bonificaciones y programas de salud, educación y vivienda.

Fondo de Infraestructura Nacional: Enfocado en proyectos de transporte, energía y obras públicas.

Rodríguez destacó que los ciudadanos pueden auditar el destino de la renta petrolera de manera directa. A través del portal web Transparencia Soberana (www.transpareciasoberana.gob.ve), los usuarios pueden visualizar en tiempo real el ingreso y uso de las divisas.

“Ese es el camino para que la rendición de cuenta sea transparente y sea de acceso de cualquier ciudadano”, dijo Rodríguez.