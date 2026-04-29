Aumento salarial: el llamado de Delcy Rodríguez sobre los anuncios del 1 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

​La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a mantener una estricta disciplina técnica en la conducción de las políticas salariales que se anunciarán el próximo 1 de mayo.

Desde el estado Carabobo, la mandataria interina subrayó que los ajustes previstos deben ejecutarse bajo una planificación estratégica que impida el descontrol de los precios y proteja la estabilidad alcanzada.

​Esta visión técnica busca blindar el poder adquisitivo frente a los efectos de la inflación, mediante un esquema de responsabilidad que evalúa el impacto de cada medida.

Rodríguez enfatizó que avanzar con rigor profesional es la única vía para garantizar que los incrementos sean reales y sostenibles en el tiempo, evitando decisiones apresuradas que puedan generar consecuencias negativas en el mercado nacional.

Mejoras salariales y cautela económica

La mandataria interina fue enfática al asegurar que el sector laboral recibirá noticias positivas en el marco del Día Internacional del Trabajador.

"Yo lo digo con tranquilidad. Se lo digo a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela; nos aproximamos a cuatro meses de ese 3 de enero y yo les puedo dar la cara para decir: Habrá mejoras, habrá mejoras", afirmó ante la multitud.

Sin embargo, Rodríguez advirtió sobre los riesgos de realizar ajustes desproporcionados que puedan generar inflación. "Espero que ese remedio no sea peor que la enfermedad", señaló para explicar la necesidad de actuar con prudencia.

Asimismo, denunció que existen grupos con la "insana intención de perturbar" que han creado una "sobreexpectativa" sobre el monto del incremento.

Nuevo paso e ingreso vital mínimo

En actos recientes, como la Gran Peregrinación Nacional en Yaracuy, la presidenta encargada adelantó que se prepara un "nuevo paso" en materia de ingreso laboral.

Esta planificación estratégica busca, junto al Banco Central de Venezuela (BCV), evitar que la devaluación erosione el aumento en pocos meses. Se plantea la posibilidad de un "ingreso vital mínimo" que se ajuste automáticamente según el comportamiento cambiario.

Este planteamiento incluye un modelo híbrido que no solo contempla un ajuste monetario mediante salarios y bonos, sino también un paquete de compensación no salarial basado en servicios. Rodríguez subrayó que cada medida se toma con planificación para garantizar la estabilidad del país y el bienestar de los trabajadores.

Vínculo personal con la lucha obrera

Durante su intervención en el Teatro Municipal de Valencia, la mandataria relacionó su postura política con su historia familiar. Manifestó que su respeto por este sector proviene de las enseñanzas de su padre, Jorge Antonio Rodríguez.

"Desde muy joven me lo enseñó mi padre... cuando en su juventud —antes de ser asesinado— marchaba junto a los trabajadores de la CVG, de Oriente, del Sur", recordó. Con estas palabras, buscó reafirmar su compromiso personal, asegurando que "los trabajadores del país tienen mi respeto".

Acuerdos petroleros con Italia

Más allá del tema salarial, Rodríguez resaltó los avances en materia energética tras la firma de convenios con la empresa italiana ENI para elevar la producción de gas y petróleo en el área Junín-5.

Al respecto, calificó la alianza como un hito importante para la industria. "Hoy firmamos con la empresa italiana ENI el acuerdo productivo petrolero más auspicioso que se haya firmado con empresa alguna en nuestra historia", aseguró, destacando que estas inversiones son fundamentales para sostener las mejoras en los ingresos de los ciudadanos.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube