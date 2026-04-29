Nueva alianza energética: Venezuela pacta con reconocida empresa británica

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Venezuela avanza en su estrategia de recuperación económica con la firma de un memorándum de entendimiento con la reconocida empresa energética británica BP (anteriormente British Petroleum).

Este acuerdo está enfocado en la exploración y producción de gas en alta mar, específicamente en el área de Loran, una zona con alto potencial ubicada cerca de Trinidad y Tobago.

El área de Loran destaca por su relevancia geológica y energética, ya que comparte características con importantes yacimientos del Caribe.

Su cercanía con el campo Manatee, en Trinidad y Tobago, la convierte en una zona estratégica para el desarrollo conjunto de recursos gasíferos. Además, su ubicación facilita posibles operaciones de procesamiento y exportación.

Plan para reactivar los hidrocarburos

Este acuerdo se enmarca en una política más amplia del Gobierno venezolano para revitalizar la industria petrolera y gasífera. A través de alianzas con empresas internacionales, se busca aumentar la producción, atraer inversiones y recuperar capacidades técnicas que han disminuido en los últimos años.

En este contexto, el país intenta posicionarse nuevamente como un actor relevante en el mercado energético global, especialmente en el segmento del gas natural.

"Quiero felicitar la suscripción de este memorándum de entendimiento para la explotación de gas en nuestro territorio. El regreso de BP a Venezuela tiene importantes aspectos, y nuestra aspiración es que esta y todas las relaciones sean de respeto y beneficio mutuo".

A pesar del avance, el proyecto enfrenta varios obstáculos relacionados con regulaciones internacionales. Las sanciones vigentes obligan a las empresas a gestionar permisos especiales, lo que puede retrasar el desarrollo de las operaciones.

El desarrollo del campo Loran también tiene implicaciones para Trinidad y Tobago, que busca asegurar el suministro de gas para su industria de gas natural licuado. La cooperación entre ambos países podría generar beneficios mutuos y fortalecer el mercado energético del Caribe.

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