Tome previsiones: estas son las vías que puedes usar ante las marchas en Caracas este 30 de abril y 1 de mayo

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En la ciudad de Caracas, este 30 de abril y 1 de mayo se espera el desarrollo de movilizaciones como parte de las actividades por la "Gran Peregrinación" y la marcha del Día del Trabajador.

Por lo que conductores y transeúntes deben tomar sus previsiones sobre las vías que estarán comprometidas durante ambas marchas.

Vías que puedes usar ante las marchas en Caracas este 30 de abril y 1 de mayo

Según información extraoficial, en la movilización pautada en Caracas se prevé con anuncios económicos para el 1 de mayo, por lo que habrá mayor convocatoria.

Es por ello que se esperan restricciones en los ejes principales y la actividad culminará con un gran concierto y actividades centrales en La Carlota.

La marcha busca unir a diversos sectores sociales bajo el lema "Unidos por una Venezuela sin sanciones y en paz".

Debido al concierto y acto central programado en la zona de La Carlota, esta es la principal recomendación:

Avenida Boyacá (Cota Mil): Es la mejor opción para desplazarse de este a oeste (y viceversa) por el norte, para evitar el flujo de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro y la Avenida Francisco de Miranda. Avenida Río de Janeiro: Puede servir como alternativa si la autopista presenta cierres a la altura de Altamira o Chuao, aunque suele congestionarse rápidamente.

Por otra parte, y para el 1 de mayo, actividad principal para conmemorar el Día del Trabajador y acompañar los anuncios salariales previstos, la recomendación es la siguiente:

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Vía de escape principal para quienes necesiten cruzar la ciudad de este a oeste sin ingresar a las avenidas del centro-oeste. Avenida Páez de El Paraíso: Funcionará como alternativa parcial, aunque se prevé flujo lento por la cercanía al punto de llegada en La Paz. Avenida Urdaneta y Avenida Universidad: Para quienes se dirigen al centro-norte, y evitar bajar hacia San Martín. La Cota 905: Opción estratégica para conectar El Paraíso-La Vega con el centro-sur de la ciudad sin pasar por las zonas de concentración.

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