¿Vienen créditos? Jacqueline Faria y este banco trazan nueva ruta de beneficios para transportistas

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La ministra de Transporte, Jacqueline Faria, encabezó una reunión de alto nivel con el objetivo de definir una nueva "hoja de ruta" que impactará directamente al sector del transporte venezolano.

El encuentro contó con la participación del ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, y el presidente del Banco Digital de los Trabajadores (BDT), Sergio Lotártaro.

Las imágenes de la reunión fueron difundidas por la caratera de transporte a través de sus redes sociales, donde divulgó algunos detalles.

Jacqueline Faria y este banco trazan nueva ruta de beneficios para transportistas

"La ministra de Transporte, Jacqueline Faria, sostuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, y el presidente del Banco Digital de los Trabajadores (BDT), Sergio Lotártaro, junto a representantes de las diversas competencias ministeriales. Esta reunión de alto nivel permitió unificar criterios y trazar la hoja de ruta con los próximos pasos a seguir, orientados a consolidar beneficios directos para los transportistas, así como optimizar la movilidad para el pueblo venezolano, tal y como lo ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez", agrega la publicación.

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