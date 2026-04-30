Un nuevo vuelo con venezolanos repatriados desde Miami llega a Venezuela: 29 de abril

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Este miércoles 29 de abril, arribó al país un nuevo vuelo de repatriación proveniente de Florida, en Estados Unidos (EEUU), con más de 200 venezolanos a bordo.

A través de sus canales oficiales de difusión, la Gran Misión Vuelta a la Patria difundió la llegada del vuelo Nº 139 con un total de 208 venezolanos que regresan al país.

Plan Vuelta a la Patria

De acuerdo con la información difundida, se trata del vuelo Nº 139 dentro del plan Vuelta a la Patria, con más de 200 venezolanos, entre hombres, mujeres y niños.

Asimismo, detalla que regresaron a Venezuela este miércoles un total de 154 hombres, 28 mujeres, 11 niños y 15 niñas, quienes fueron recibidos por las autoridades correspondientes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.

Vuelo Nº 139

Los 208 venezolanos que retornaron este miércoles desde la ciudad de Miami, en Florida (EEUU), fueron recibidos "con dignidad, siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro en nuestra nación".

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