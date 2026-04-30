Habrá lluvias en las próximas horas: pronóstico del Inameh para Caracas y otras regiones del país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 30 de abril habrá lluvias sobre ciertas regiones del país.

A través de su boletín meterologico precisó que durante la mañana predominará nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional.

Pronóstico del Inameh para Caracas y otras regiones del país

Igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme, asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, partes de Falcón, Andes y Zulia.

Mientras que en horas de la tarde y noche el Inameh estima desarrollo nuboso con lluvias o chubascos aislados en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, los Andes y Zulia.

Por otra parte, asegura que el resto del país se mantendrá parcialmente nublado y algunas áreas despejadas.

¿Qué se espera en la Gran Caracas?

Además, el Inameh indicó que para la Gran Caracas se prevé que en horas de la mañana predomine nubosidad del tipo estratiforme con lloviznas intermitentes, especialmente en zonas montañosas del estado Miranda.

Después del mediodía se estima el incremento de la cobertura nubosa con algunas con posibles lluvias o lloviznas dispersas, especialmente al final de la tarde.

También habrá temperaturas extremas con una mínima que rondará los 18 °C y la máxima que podría alcanzar los 28°C.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube