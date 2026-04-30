Gobierno, Fedecámaras y sindicatos logran consenso: puntos clave del documento aprobado con la OIT

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Tras dos intensas jornadas de debate desarrolladas los días 28 y 29 de abril, el V Foro de Diálogo Social en Caracas culminó con un consenso histórico.

Según el reporte oficial, el acuerdo quedó plasmado en un documento conclusivo que contó con la aprobación unánime.

Gobierno, Fedecámaras y sindicatos logran consenso

El documento final fue ratificado por el Ministerio para el Proceso Social de Trabajo, junto a las organizaciones de empleadores Fedecámaras y Fedeindustria.

Asimismo, diversas centrales sindicales del país se sumaron a la firma, validando las mesas de trabajo que contaron con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En tal sentido, el director de la OIT para los países andinos, Ítalo Cardona, expresó el respaldo del organismo al proceso de consenso entre los diversos sectores empresariales y productivos del país.

"Nos vamos satisfechos y animados, para que lo que está escrito se pueda concretar en hechos como buenos resultados que todas y todos queremos", indicó el funcionario.

Puntos clave del documento aprobado con la OIT

Durante la actividad, los participantes acordaron fortalecer el diálogo social tripartito de forma permanente.

Asimismo, se planteó promover la articulación institucional, especialmente con la Asamblea Nacional, para garantizar consultas efectivas en procesos legislativos vinculados al ámbito laboral, así como evaluar la realización de una próxima sesión del foro con asistencia técnica del organismo internacional, refiere un reporte en NDP.

Además, bajo la anuencia de la OIT, se acordó la exigencia del cese de las medidas coercitivas unilaterales que permitan la paz, la estabilidad y el buen funcionamiento del mundo del trabajo, así como el normal desarrollo de las fuerzas productivas y sociolaborales del país.

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