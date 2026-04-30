A solo un día del 1 de mayo: economista de la UCAB explica por qué el aumento salarial debe ser “moderado”

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A pocas horas de conocerse el esperado anuncio del aumento salarial “responsable” por el Ejecutivo venezolano, previsto para el 1 de mayo, 2001 sigue en consulta con los especialistas más prestigiosos del país materia económica del país.

Demetrio Marotta, economista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB, indicó que “el anuncio previo ha sido de un ajuste responsable y se saben cuáles son las necesidades del salario para los trabajadores, pero las limitantes son básicamente de ingresos”.

Marotta explica que “la economía del país está en un momento complicado y las empresas no cuentan con suficientes recursos, dado que, las ventas no han sido altas en los últimos meses, por ello, no podrían cubrir un aumento significativo del salario mínimo”.

A su vez, el investigador y académico recordó que el aumento salarial tiene incidencia en las prestaciones sociales, por lo tanto, para su criterio hacer un ajuste por encima de los $ 200, como lo han solicitado los sindicatos sería poco sostenibles para las empresas privadas.

“Cabe destacar, que las empresas privadas pagan más de un salario mínimo. Entonces, se podría decir que, si hay un incremento de un 10% en el salario base, eso podría tener como consecuencia un 3% de incremento en las prestaciones anuales de los trabajadores”, puntualizó.

¿Cómo influye el aumento salarial en la inflación?

“Va a depender del comportamiento de la economía. Si las empresas empiezan a vender más, es decir, que ingresen más divisas por renta petrolera, se incremente de alguna manera la inversión extranjera en el país, eso pudiera tener un impacto en la demanda agregada interna y por lo tanto eso podría generar la posibilidad de un ajuste por parte de los sueldos y salarios que pagan las empresas a largo plazo”, informó Marotta.

Ley Orgánica del Trabajo

El economista venezolano comentó que es urgente realizar una reforma en la Ley Orgánica del Trabajo, con el objetivo de adaptarla a las necesidades socioeconómicas actuales de los venezolanos, quienes requieren un ingreso fijo que sustente la canasta básica.

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