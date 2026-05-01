Dólar y euro BCV para hoy 1 de mayo: así se cotizan las monedas oficiales

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El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigentes para hoy 1 de mayo, aunque por dia ser feriado y conmemorarse el día del Trabajador, las tasas officials serán el precio del día 30 de abril:

La moneda estadounidense se cotiza en 487,11 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que el euro se tasa en 569,76 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

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