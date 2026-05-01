Defensoría del Pueblo recibe a familiares de privados de libertad por caso "Tancol"

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En un encuentro realizado en su sede de Plaza Morelos, la Defensoría del Pueblo de Venezuela recibió a familiares de personas privadas de libertad vinculadas a los denominados casos “Tancol”.

La reunión tuvo como propósito escuchar de primera mano los testimonios y denuncias sobre las condiciones de reclusión de los detenidos en operativos fronterizos.

A la cita asistieron representantes del Comité de Familiares por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol, activistas del colectivo de derechos humanos “Surgentes”, y los diputados a la Asamblea Nacional, Bruno Gallo y Reinaldo Sifuentes.

Compromiso institucional y revisión de casos

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, junto a su equipo de trabajo, atendió los planteamientos de los familiares.

Como resultado de este acercamiento, la titular del organismo informó las siguientes acciones: la revisión formal de la evaluación de los expedientes relacionados con estos casos, y la institución evalúa medidas para acompañar a las familias en la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad.

La Defensoría reiteró su disposición de dar seguimiento a los casos para garantizar el respeto al debido proceso y la integridad física de los detenidos.

Contexto de los casos "Tancol"

El término “Tancol” es un acrónimo utilizado por las autoridades venezolanas para referirse a supuestos “terroristas armados narcotraficantes colombianos”. ç

Esta denominación se emplea en el contexto de operativos de seguridad desplegados en las zonas fronterizas del país.

Este encuentro forma parte de las facultades constitucionales de la Defensoría del Pueblo, ente encargado de promover, defender y vigilar el respeto de los derechos fundamentales en el país.